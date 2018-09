IUC cuestiona la adjudicación de obra de la depuradora por una menor inversión prevista

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, ha dirigido un escrito al Gobierno municipal pidiendo una explicación por el hecho de que las obras de ampliación de la depuradora del Barrio de Buenos Aires se hayan adjudicado por 20,17 millones de euros, cuando la cuantía prevista inicialmente era de 32,48 millones. Es más, la oferta media de las 13 empresas que concurrieron al concurso estuvo en 22 millones de euros.

Para el portavoz de IUC no es lógico que una obra presupuestada en 32 millones de euros se pueda realizar por el 62% de esa cantidad. Que cueste 12 millones menos de lo previsto, un 38% menos, no es razonable atribuirlo a diferencias en la capacidad competitiva de las empresas, pero, si así fuera, debiera ser explicado.

En opinión de Trujillo, si la obra se hace igual y con la misma calidad por 20 millones que por 32, hay que plantearse si inicialmente se cometió un error presupuestándola al alza. Y, si no, hay que preguntarse si, con la baja producida en el precio, se ponen en riesgo la calidad de la obra, las condiciones laborales de los trabajadores o se genera cualquier otra circunstancia perjudicial para el interés público.

Izquierda Unida Canaria no presupone nada, salvo que no debieran asumirse como normales diferencias tan abismales entre lo presupuestado y lo adjudicado.



"Vertido cero"

La adjudicación de la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Buenos Aires, que el Gobierno del Estado hizo pública el pasado día 6 de septiembre por 20 millones de euros, permitirá a la capital tinerfeña alcanzar el objetivo estratégico de "vertido cero" que se había marcado el grupo de gobierno municipal desde el inicio del presente mandato, tal y como señaló dos días después de conocerse la adjudicación el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien quiso hacer un reconocimiento expreso de la labor y las gestiones realizadas por el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga: "Su trabajo ha sido clave para que el proyecto de ampliación sea posible antes de finalizar el mandato", destacó el regidor.

El alcalde de la capital tinerfeña se congratuló tras conocer la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de adjudicar por fin la obra que ampliará la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Buenos Aires, si bien lamentó el retraso con que se ha tramitado este expediente, "por lo que a partir de este momento estaremos vigilantes y exigiremos el cumplimiento escrupuloso de los plazos previstos en la adjudicación".

En cualquier caso, José Manuel Bermúdez subrayó que la ampliación de la depuradora prácticamente permitirá la eliminación de vertidos en Santa Cruz, puesto que la instalación tendrá toda la capacidad necesaria para depurar las aguas de los municipios de El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Además, con la ejecución de las obras también se eliminarán los malos olores y los mosquitos en la zona donde se ubica la depuradora, una vieja demanda de los vecinos del barrio de Chamberí, indicó el alcalde.

El regidor nacionalista también señaló que la gestión futura de la Depuradora recaerá en el Cabildo Insular de Tenerife, que "es la decisión más lógica, puesto que la instalación da cobertura a tres municipios". Bermúdez recordó que la depuradora actual "ya nació corta desde su inauguración en los años 70 del pasado siglo. Fue una infraestructura construida por el Estado y, ya en esa época, el Consejo Insular de Aguas advertía en sus informes que la instalación era insuficiente porque no se tenía en cuenta ni el crecimiento estimado de población, ni tampoco la calidad de los lodos que, en Canarias, son diferentes a los del resto de la Península.

José Manuel Bermúdez insistió en que "estaremos muy vigilantes para que se cumplan los plazos por que es una obra muy necesaria que se lleva esperando hacer desde hace mucho tiempo ya que con la ampliación, "desde nuestro punto de vista se podrá acabar con la totalidad de los vertidos al mar que se han hecho en Santa Cruz de Tenerife". Añadió que "ya tendríamos capacidad suficiente para depurar la totalidad del agua de tres municipios por lo que a partir de entonces será una infraestructura que comenzará a gestionar el Cabildo", afirmó.