"Me gusta la ironía, el doble sentido, pero que te saque una sonrisa"

Carlos Estévanez comenzó en el mundo del Carnaval bastante tarde, ya que durante su infancia y adolescencia no estuvo ligado a ningún grupo, aunque sí seguía los concursos de murgas. Allá por el año 1999, un grupo de amigos que eran componentes de Los Trabas le animaron y a él le gustó la idea de probar en una murga. Llegó a ser director de Los Trabas, a lo que accedió en 2012 con la propuesta de la directiva y el apoyo de los componentes de la murga. Desde hace cuatro años es director de la murga Ni Pico Ni Corto.

¿En qué radica el éxito y la progresión de Ni Pico Ni Corto en estos últimos años?

No lo sé, la verdad [se ríe]. Estamos a gusto y creemos en lo que hacemos. Se ha creado un buen clima dentro de la murga, consiguiendo que la cosa fluya de manera dinámica y positiva. La clave está en que disfrutamos de lo que hacemos. Tampoco nos paramos a pensar mucho en ello, ni buscar el porqué. Simplemente vivimos el momento. Entre todos hemos conectado bien, con Óscar, que es de las mejores cosas que me ha pasado en el mundo de las murgas; las letras de Nino, que encajan con nuestra forma de ser; la directiva de la murga -Fino, David...-, los componentes?

¿Qué sabor de boca deja el tercer premio de interpretación conseguido en el pasado Carnaval de Santa Cruz?

Muy bueno, una alegría. En mi caso personal, era la primera vez que me llevaba un premio. Fue un momento muy bonito, no sólo recogerlo, sino todo lo que se ha podido disfrutar después de él. Recuerdos muy bonitos, mucho cariño de la gente. Detalles que se me quedarán en el corazón. Fue una alegría muy grande.

¿Final a siete u ocho? ¿Viernes o sábado?

Yo creo que con la cantidad de murgas que hay en la actualidad -con ocho finalistas- está bien. Particularmente me gusta el viernes,. Entiendo perfectamente a los que opinan que es mejor el sábado debido a que no es jornada laboral. Pero me gusta el viernes, simplemente con el argumento de la nostalgia y el romanticismo, ya que, después tenemos el fin de semana de reflexión para digerir todo lo que nos ha pasado en el concurso.

¿Crítica o humor?

Ironía con una carcajada. Soy de los que piensan que es una difícil elección: ¿qué es más humor, el que te produce una sonrisa o el que te produce una carcajada? ¿Es más crítica el que más se enfada? Es una pregunta difícil. No he sido capaz nunca de poderme encasillar entre estas dos opciones. Me gusta la ironía, el doble sentido, el sarcasmo, que te saquen una sonrisa, no necesariamente con un chiste.

¿En qué ha cambiado Carlos Estévanez director de Trabas al Carlos Estévanez director de Ni Pico Ni Corto?

Yo creo que en poca cosa, más allá del paso del tiempo, con la adquisición de experiencia, como en la vida misma. Más allá de eso no he cambiado mucho. En esencia sigo siendo el mismo pero más maduro.

¿Cree que los murgueros se están preocupando mucho por los premios y se olvidan de disfrutar?

No me paro mucho a pensar en ello. Yo intento disfrutar, ya que si disfrutas haciendo lo que haces, pues estarás más cerca de lograr lo que quieres, para todo en la vida. Reconozco que no estoy muy al día del carnaval durante todo el año, ya que, cuando pasa la fiesta, desconecto hasta el siguiente año. Es muy difícil conciliar las aficiones con la vida laboral y familiar.

¿Las murgas están perdiendo su esencia?

No me gustan los absolutismos, o frases hechas como las de cualquier tiempo pasado fue mejor. No lo sé. La vida y las murgas evolucionan, todos tenemos unas preferencias por unas ideas que desarrollamos, pero acepto al que tenga planteamientos diferentes a los míos y eso no significa que sean mejores o peores que los míos. Además, me gustan los que son opuestos a los míos. De todo se aprende. Las murgas no tienen por qué tener una manera de ser. Caben todas las propuestas posibles.

¿Qué podemos esperar de Ni Pico Ni Corto 2019?

No sé lo que la gente puede esperar de nosotros. Intentaremos trabajar con la máxima ilusión en el día a día, para hacer un buen repertorio; estar lo mejor preparado para que nos salga bien, para poder disfrutar de una buena actuación. No solo en el concurso, sino en todos los carnavales, y con ello que la gente disfrute con nosotros. Nuestra prioridad es que la gente se lo pase bien con nosotros.