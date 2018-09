"Ha sido muy fácil hacer las Galas gracias a la implicación de los grupos"

Enrique Camacho ha estado ligado al Carnaval desde muy pequeño, ya que fue componente de la murga infantil El Cabito en 1995 y 1996. Se inició en el espectáculo, con Jaime Azpilicueta, como ayudante de dirección durante los Carnavales de 2005, 2006 y 2008. Es jefe de producción artística del Auditorio de Tenerife y en la actualidad es el director artístico más joven del Carnaval de Santa Cruz.

¿Cada año es más complicado realizar una Gala del Carnaval?

La pregunta tiene trampa, porque siempre es complicado hacer una Gala del Carnaval por lo que implica. Como siempre he dicho, para mí la Gala tiene que seguir siendo lo que es porque si no dejará de ser el espectáculo que representa la idiosincrasia que representa a este pueblo. Pero por otro lado todos los años se pide que sea diferente, que tenga alguna novedad. Esa es la complicación, hacer algo que todos los años debe mantener su esencia y que parezca otra cosa.

¿Se ha puesto una fecha límite para realizar este acto?

No me lo planteo mucho, como siempre digo, mientras haya fuerza, ganas y creatividad, pues estaré encantado de seguir siempre que quieran contar conmigo y con mi equipo. Indiscutiblemente, llegará un día en el que diga que ya no tenga nada más que aportar; en ese momento lógicamente me haré a un lado. Por ahora no me lo planteo, me quedan muchas ideas por desarrollar, creo que hay muchas cosas por hacer, pero prefiero en este sentido hablar y pensar en presente.

¿Existe la Gala ideal?

No, no existe una Gala ideal en el mundo del espectáculo, no existe un espectáculo ideal, porque cuando todos los espectadores nos sentamos a verlo, hay algo que no se puede controlar, como es el gusto de cada uno y eso es particular. Podemos trabajar con criterios, desarrollos y encontrarnos con un espectáculo a nivel técnico espectacular, pero siempre habrá a alguien que no le guste. A pesar de todo el esfuerzo y el trabajo que se realiza con muchos meses de antelación no te garantiza el conseguir un espectáculo ideal.

¿Una actuación estelar es beneficiosa para la Gala o puede llegar a eclipsar a la Reina?

Nada puede eclipsar la coronación de la Reina esa noche, es lo que es. Es el día donde conocemos una serie de fantasías en las que un jurado vota y elegimos a la nueva Reina del Carnaval. Ese es el eje principal. La participación de un artista de reconocido prestigio y de proyección a ser posible internacional creo que arropa muy bien este acto. Porque nos permite llegar hasta donde nosotros solos no somos capaces, con la presencia de un artista de ese calibre se aumenta la repercusión.

¿Es más complejo realizar una Gala del Carnaval que cualquier otra obra teatral?

Es diferente, los espectáculos profesionales tienen una característica que no tienen los amateur y además este en concreto tiene un factor muy especial. Los espectáculos profesionales se crean, se escriben, se ensayan durante mucho tiempo y se ejecutan. Un espectáculo amateur no cuenta con la garantía de que la gente pueda estar disponible con el rigor que sí tienes en un espectáculo profesional. Lo que te decía, que este espectáculo tiene una singularidad y es que, a pesar de que los participantes no son profesionales de la escena, sí son profesionales del Carnaval; eso ayuda muchísimo. La Gala es un espectáculo muy complejo de llevar a cabo por todo lo que representa, por todo lo que engloba y por toda la gente que representa, pero al mismo tiempo para mí ha sido muy fácil hacer las Galas gracias a la implicación de los grupos.

¿Qué es lo primero que hace al día siguiente de la Gala?

Pues, por la mañana, por ejemplo que me encantaría dormir, los últimos años he tenido que ir por las diferentes radios y atender a los medios (se ríe). Normalmente al mediodía ya tengo tiempo para estar con la familia y descansar. Es un día raro, porque si ha salido bien... Las mías no han salido del todo mal ninguna (sonríe), estás entre la euforia de lo bueno que te comentan y el cansancio que tienes. Lógicamente es el día para reflexionar.

¿Considera que el año pasado se debería haber hecho público en el acto la descalificación de Saida Prieto?

Si te soy sincero, no me he parado a pensar mucho en este asunto, porque la descalificación me la esperaba, porque yo tengo el cronómetro delante, pero no sabía si se iba a ejecutar o no, porque a veces hay consideraciones por parte de los miembros del jurado que yo como director de la Gala desconozco. Hacerlo público, yo opino que no, pero al menos se tenía que haber comunicado al patrocinador y la participante de esta decisión. No tengo claro que ese sea el momento de hacerlo público en medio de la Gala, ya que es un tema delicado.

¿Cree que el voto telefónico debe ser parte del veredicto del jurado?

Ya se ha propuesto y lamentablemente es muy complicado de aplicar. Yo confío en que se pueda hacer en algún momento, porque es hacia donde debe de derivar la elección de la Reina.

¿Qué podemos esperar de la próxima Gala?

Una Gala diferente a la del año pasado. La temática que toca va a condicionar el espectáculo. Hay temas que dan más juego que otros o juegos diferentes. Por lo tanto, las comparaciones en ese sentido son prácticamente imposibles.