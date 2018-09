El nuevo presidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife anuncia el impulso de la náutica deportiva

El impulso de la náutica deportiva en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife será una de las grandes apuestas de su nuevo presidente, Pedro Suárez. Así lo aseguró este lunes, 10 de septiembre, durante el acto institucional en el que Ricardo Melchior (CC) dio el relevo a Suárez (PP) como máximo representante de los puertos de la provincia tinerfeña. El hasta ahora consejero del Cabildo admitió que tanto él como su familia son grandes aficionados a dicha actividad y aseguró que se trata de "un importantísimo nicho de negocio que hay que aprovechar, desarrollando escalas atlánticas de veleros y otras embarcaciones".

Asimismo, aseguró la continuidad de los grandes proyectos defendidos por Melchior en los tres años en los que ha estado al frente de la Autoridad Portuaria, como el incremento del tráfico de cruceros, el aumento de la actividad de reparación naval y el Puerto de Granadilla. Con respecto a la instalación de Santa Cruz de Tenerife, señaló que seguirá trabajando en los proyectos de la playa de Valleseco y en el Enlace Puerto-Ciudad, para acercar la capital tinerfeña al mar, "pero sin olvidarnos del resto de puertos de la provincia". "Estaremos muy atentos a todos los proyectos futuros que precisen nuestras instalaciones y las entidades locales me tendrán a su entera disposición para trabajar conjuntamente. Mi puerta estará abierta para todos", añadió.

La toma de posesión de Pedro Suárez y la despedida de Ricardo Melchior tuvo lugar este lunes en la antigua estación del Jet Foil, ante numerosas autoridades, como el director de Explotación de Puertos del Estado, Leandro Melgar, y trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Los halagos y las muestras de cariño entre ambos protagonizaron dicho acto, en el que no faltaron lágrimas y reconocimientos.

Pedro Suárez confesó ser "un hombre muy feliz" por haber sido elegido para dirigir la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, aunque reconoció que se enfrenta "a un gran reto, pues Ricardo Melchior ha dejado el listón muy alto". "Espero no defraudar a nadie. Siento ilusión y nostalgia. Lo primero, porque alguna vez les dije a mi mujer e hijos que me encantaría ocupar este cargo y lo segundo, porque sé lo orgulloso que estaría de mí la persona que me enseñó a amar y respetar al Puerto, Cristino Suárez, quien durante muchos años trabajó en los servicios médicos portuarios, mi padre", relató.

Sobre Ricardo Melchior, el nuevo presidente del Puerto aseguró sentir una "gran admiración, respeto y aprecio". "Se trata de un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a trabajar por esta Isla, como presidente del Cabildo, y al que conozco por mi etapa en la Corporación Insular. Fue el único que me ofreció su ayuda cuando yo empecé. Después, como máximo representante de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ha gestionado momentos claves, dejando el listón muy alto", manifestó Suárez.

Por su parte, el expresidente del Puerto, Ricardo Melchior, que ha sido sustituido sin querer marcharse, mostró su satisfacción por "entregarle el testigo a Pedro Suárez, al que conozco desde hace muchos años". Le deseó mucha suerte y le ofreció toda su colaboración y ayuda. Asimismo, indicó que está convencido de que con Suárez, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife seguirá creciendo y saldrán adelante todos los proyectos pendientes.

Ricardo Melchior, que recibió el reconocimiento del sector del taxi en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y del personal de la Autoridad Portuaria, destacó, emocionado, la "motivación" de los recursos humanos con los que cuenta dicha institución. Asimismo, el expresidente aprovechó para recordar los distintos logros alcanzados en estos últimos años.

Cruceros. En la temporada de cruceros 2017-2018 se superará la cifra de un millón de pasajeros en el tráfico de cruceros. En concreto, se estima que se llegue al 1,1 millón de turistas, en 566 escalas. Asimismo, y según destacó Melchior, en 2018, en comparación con el ejercicio anterior, se ha duplicado el número de pasajeros que han usado la instalación de Santa Cruz de Tenerife como puerto base, "gracias a la nueva estación de cruceros".

El Allure of the Seas en los puertos de Tenerife y La Palma. Los puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Santa Cruz de La Palma recibirán este año la visita del buque Allure of the Seas, el mayor crucero del mundo, nave que desplaza 225.282 toneladas de registro bruto y cuenta con 362 metros de eslora. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado ya la escala de dicho coloso de la Clase Oasis propiedad de Royal Caribbean, con capacidad para 5.400 pasajeros y 2.100 tripulantes, construido en el año 2010 en Finlandia.

Suministro de GNL (gas licuado natural) al buque Aidanova. El de Santa Cruz de Tenerife será el primer puerto canario al que recalará el crucero Aidanova, en diciembre de este año. Se trata del primer buque de la próxima generación de Aida, el primero que funciona con GNL, es decir, con emisiones casi cero.

Reparación naval. En el año 2015, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife solo contaba con seis empresas dedicadas a la reparación naval. En 2017, estas han aumentado hasta alcanzar la cifra de 70. La aportación a la economía de la provincia asciende a 75 millones de euros. El beneficio económico por plataforma petrolífera que se repara se sitúa entre los cinco y los 50 millones de euros. A esto se suma, según destacó el expresidente del Puerto, la generación de numerosos puestos de trabajo relacionados con el citado sector.

Primeros trasbordos. En tres años se han duplicado los trasbordos, en relación al tráfico contenerizado, alcanzándose un récord de estiba en tránsito.

Puerto de Granadilla. Ricardo Melchior recordó que la zona de abrigo del Puerto de Granadilla se inauguró en noviembre de 2017 y que ya se está trabajando en las obras del muelle de ribera. El expresidente indicó que a finales del año 2019 habrá finalizado la primera fase del Puerto de Granadilla. Este contará con una Zona Franca de 1,8 millones de metros cuadrados, que se sumarán a los existentes en la Zona Franca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde pronto abrirá sus puertas una importante fábrica rusa de chocolate y galletas.

Playa de Valleseco y Enlace Puerto Ciudad. La Autoridad Portuaria seguirá trabajando para convertir en realidad la playa de Valleseco y el Enlace Puerto Ciudad, en la capital tinerfeña, con el fin de que Santa Cruz se una al mar. Melchior recordó que los proyectos están muy avanzados.

Planta regasificadora. El expresidente de la Autoridad Portuaria confía en que "pronto se desbloquee el proyecto de construcción de la planta regasificadora en el Puerto de Granadilla".