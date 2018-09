¿Qué haces este 'finde' en Santa Cruz?

Santa Cruz inicia otro fin de semana con casi una treintena de actividades pensadas y diseñadas para toda la familia. Títeres para los más pequeños, excursión al Siam Park para los inscritos previamente en Distrito Joven, monólogos en el Regia Comedy, danza en el Teatro Victoria y cine en el TEA y en la Asociación Cultural San Andrés. Por otra parte, destaca la 4ª Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo; una nueva edición de "Amoraditas", en Las Moraditas de Taco, y música de variados estilos en diferentes locales de la capital.

Entre las fiestas patronales, viernes, sábado y domingo se celebra en el barrio capitalino de Los Llanos las que tienen lugar en honor de la Virgen de Regla, y en Casas de la Cumbre, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, sábado y domingo. También están en la agenda las actividades del IX Festival Rural de Creación "Las Eras de El Tablero" y la VI Exposición de Vehículos de La Gallega.

Todo el fin de semana, "El jardín", en el espacio MiniTEA, ofrece, de 10:00 a 20:00 horas, una propuesta creativa para que niños y niñas, acompañados de sus familias, disfruten del ocio y la creación plástica. A través las diferentes acciones vinculadas a esculturas y pinturas expuestas, quienes se acerquen a este espacio trabajarán sobre ellas. Y en el CC Parque Bulevar, viernes y sábado, a las 19:00 horas, llegan los títeres de Garabatos-K con la representación en ambas jornadas de "Cuida tus calles", que pretende reforzar los conceptos sobre la importancia del cuidado y el buen uso del mobiliario urbano.

Como epílogo al extenso programa de actividades de verano desarrollado por Distrito Joven, este sábado, de 08:00 a 19:00 horas, tendrá lugar la excusión al Siam Park, en Costa de Adeje, con transporte incluido desde todos los distritos, de cuantos se inscribieron previamente. Un fin de verano por todo lo alto en el que está considerado como uno de los mejores parques acuáticos del mundo según sus visitantes.

En el capítulo musical, destaca este viernes y sábado, a las 23:00 horas, en Cine + Copas, las actuaciones del grupo The River y del conjunto formado por Luis Baute y La Carpintería del Ritmo, respectivamente. En Equipo PARA, este viernes, a las 22:00 horas, llega Un Planeta, un proyecto musical de Alberto Alonso que tendrá por título "Árboles". También este viernes, pero en Lone Star, a las 23:00 horas, concierto de la formación Salto con su "Far from the echoes tour". Y este sábado se despide la iniciativa "Meridiano Summer Live" por todo lo alto con su Dj habitual desde las 20:00 horas y la actuación de Therapy Break.

Y dentro del Festival MusaJapón, dedicado a la cultura japonesa, este viernes, a partir de las 21:30 horas, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, tendrá lugar la actuación del trío Tomoko Kinuta, que interpretará música clásica y folclórica japonesa de los siglos XVIII, XIX y XX, utilizando instrumentos antiguos como el amishen o el shakuhachi, entre otros. Y el sábado, en el mismo recinto y dentro de idéntico festival, a las 11:00 horas, taller de la ceremonia del té, impartido por Kazuko Morimoto y Yuki Kihara, pero cuyas plazas ya han sido cubiertas.



4ª Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo



Desde este viernes y hasta el próximo día 14, esta iniciativa de dinamización de la hostelería de ambas zonas, organizada por Alagapyme y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo, prevé la participación de buen número de establecimientos, donde los asistentes podrán degustar las diferentes especialidades de cada local al precio de 1,50 € por montadito más caña. Con idéntica organización y colaboración, este sábado, desde las 10:00 horas, tendrá lugar en la avenida de Los Majuelos la VI Exposición de Vehículos de La Gallega, con coches clásicos, tunning, 4x4, racing, motos, etc.

En Las Moraditas de Taco, este sábado, desde las 10:00 horas, se celebra "Amoraditas", con dinamización vecinal que incluye exposición y exhibición de juegos tradicionales, narración y diálogo sobre su historia, juego de conocimiento compartido sobre el barrio, obra de teatro representada por las vecinas, colchoneta de agua para los más jóvenes, comida colectiva, micro abierto como clausura, además de mural comunitario. Y todo el fin de semana se celebra IX Festival Rural de Creación "Las Eras de El Tablero", con una exposición colectiva, poesía, canciones, danza, conciertos, etc. Más información aquí.

En el apartado de las artes escénicas, la danza tiene una cita en el Teatro Victoria este sábado y domingo, a las 20:30 horas, con el espectáculo "Exceso de la nada", de la coreógrafa Maura Morales, que presenta una relación ambivalente con su Cuba natal. En este solo propone una mirada detrás de la fachada de la animada y fotogénica isla caribeña. Esta obra inaugura la programación de la temporada 2018-2019 del Victoria, que dedica septiembre a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas bajo el título de "Ellas crean".

En el Regia Comedy, este viernes, la propuesta es un monólogo, desde las 21:30 horas, a cargo de Alejandro Rod, actor, guionista y cómico. Y para el sábado, a la misma hora y en el mismo espacio escénico, Teatro 13 trae "Marywanna", con la participación de sus actores Abraham Gómez, Ruth Rancel y Daniel Sanginés.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "Marguerite Duras. París 1944", escrita y dirigida por Emmanuel Finkiel. Este filme, un intenso drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial, está basado en la novela de la propia Duras, "El dolor". Al encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Marguerite Duras recuerda su pasado y el insoportable dolor de la espera. Y en el Centro Cultural San Andrés, organizado por la AAVV El Pescador, tendrá continuidad este viernes, a las 20:30 horas, el ciclo de proyecciones con la película "Starwars: los últimos Jedi".

En el capítulo de fiestas patronales, el barrio capitalino de Los Llanos celebra este fin de semana las que homenajean a la Virgen de Regla con una agenda que incluye este viernes, desde las 18:30 horas, varias actuaciones de folclore y habaneras. El sábado, desde las 11:00 horas, misa-ofrenda cantada en el exterior de la ermita; a las 20:00 horas, Tradicional Bienvenida y posterior procesión desde la ermita de Regla hasta la trasera de La Recova; posterior exhibición pirotécnica, y verbena popular. Y para el domingo queda, a partir de las 18:00 horas, el festival-show "La Noche de las Estrellas".

Casas de la Cumbre, en honor de la Virgen de Guadalupe, prevé para este sábado, desde las 14:00 horas, la Exposición de Motos y el campeonato de subastados. Posteriormente, rezo del Santo Rosario y, a su término, procesión de la venerada imagen, tras la cual llegará la verbena popular. El domingo, desde las 13:00 horas, tendrá lugar la función religiosa y la misa cantada por el grupo folclórico Brisueño. A su término, procesión y, a su llegada, canto del "Ave María". A continuación, el Festival de Variedades, al que seguirá la verbena.



Exposiciones temporales

Llegan a Santa Cruz, desde este mismo viernes, "El lugar en el que creo", en la Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura), de la creadora Lía Ateca; "Chasing Time", la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker de la capital, y "Mi querida geometría elemental plana, sin ti es menos animada", en la Sala de Arte Los Lavaderos, del artista Pedro Manuel Nebrera Marrero, una muestra que incluye más de una treintena de cuadros realizados en distintos formatos y con las técnicas del acrílico sobre lienzo y el acrílico sobre papel y carpelina.

Prolonga su presencia hasta finales de mes la muestra "Viaje con nosotros a mil y un lugar", en la Biblioteca Municipal Central (TEA), un compendio de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs de diferentes lugares del mundo. Y en el capítulo de las despedidas, este domingo dice adiós la exposición "Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna", que hasta este día permanecerá en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36, cuyo coste es de 2 € para residentes, ONG y centros educativos; 5 € para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la Guagua Turística City View.

Por su parte, el circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con la parada que se realiza en la calle Fuentes Morales (frente Museo Naturaleza y el Hombre y TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde se accede a la Casa del Carnaval y se recorre a pie el paseo de la Concordia y calle Ni Fú- Ni Fá. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Precio residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.