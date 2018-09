Méndez Núñez reabre al tráfico tras la eliminación de los baches

Los vehículos han vuelto a rodar por la calle Méndez Núñez, en el tramo comprendido entre el pasaje San Pedro y la Rambla de Santa Cruz tras darse por concluidos los nuevos trabajos de compactación de las capas de tierra sobre las que se asfaltó la calle en unas obras que concluyeron hace unos meses. Tras haberse abierto al tráfico la calle, se detectó un problema con el asentamiento del firme en ese tramo, lo que provocaba baches tan solo unos meses después de terminar la primera obra.

Hace dos semanas, en agosto, se decidió acometer las obras para arreglar dichos fallos, y se eligió este mes por ser en el que menos volumen de tráfico se produce y así evitar que las molestias fueran mayores. No obstante, vecinos y comerciantes han mostrado su enfado por tener que soportar de nuevo obras en la calle después de meses de trabajo durante el año pasado, obras que hacían prácticamente impracticable caminar por la acera así como las colas retenciones de coches.

Las obras se ejecutaron en el segmento comprendido entre San Pedro y San Fernando y en el tramo restante hasta la Rambla de San Cruz, que se acometió a la semana siguiente. La vía permaneció cerrada al tráfico rodado y los vehículos que continuaban en sentido descendente eran desviados a través de la calle de la Tolerancia.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz-Estébanez, destacó que los trabajos han consistido en "reparar deficiencias leves" que se habían detectado hace meses y que no suponían peligro para la circulación, pero se ha esperado a agosto para subsanarlas debido a que es una época de menor tráfico, ha señalado en un comunicado

El edil ha aclaró que no habrá costes adicionales para el Ayuntamiento porque las obras están en periodo de garantía y corresponde a la empresa adjudicataria subsanar los defectos de compactación detectados. "Este tipo de deficiencias en rasante no son inhabituales en obras de este calado, ya que van mucho más allá de un mero asfaltado; se trata de excavaciones en profundidad para renovar las canalizaciones pluviales, de saneamiento y eléctricas, de ahí que los problemas de compactación no sean visibles inicialmente, sino que se detectan una vez que la vía se pone en servicio y transcurre cierto periodo de rodaje", indicó el edil.