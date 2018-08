¿Qué haces este 'finde' en Santa Cruz?

El tránsito entre los meses de agosto y septiembre en Santa Cruz de Tenerife mantiene la intensidad en el desarrollo de actividades de fin de semana para toda la familia, en esta ocasión aderezado con una nueva apertura comercial dentro de la iniciativa 'Ven a Santa Cruz', que combina compras, cultura y ocio. La agenda incluye la celebración de la 1ª Feria Muévete con la Fisioterapia, el domingo, y música de diferentes géneros en varios locales de la capital, tanto el viernes como el sábado.

Para los más pequeños, habrá títeres de Garabatos-K, viernes, sábado y domingo, además de talleres medioambientales, Gymcana Sostenible y otras propuestas para el público infantil en los festejos patronales de Roque Negro, El Sobradillo e Igueste de San Andrés, además de la última edición de actividades veraniegas en La Recova y la despedida del "Enchúmbate". El fin de semana se completa con el habitual cine en el TEA, al que acompaña otra proyección en el Centro Cultural de San Andrés y el regreso de la danza al Teatro Victoria.

Este viernes, sábado y domingo, "El jardín", en el espacio MiniTEA, ofrece de 10:00 a 20:00 horas, una propuesta creativa para que niños y niñas, acompañados de sus familias, disfruten del ocio y la creación plástica. Dentro de este lugar se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán en base a este concepto.

En el CC Parque Bulevar, viernes y sábado, a las 19:00 horas, llegan los títeres de Garabatos-K con la representación "Colorín, colorado y los pícaros burlados" y "Leo el león y sus fabulosas historias", respectivamente. Como novedad, habrá una representación especial este domingo en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, a las 12:00 horas, bajo el título "Quien roba a un ladrón", que tiene por objetivo mantener la tradición de los "gorgoritos" y que está patrocinada por el Gobierno de Canarias en colaboración con la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Las actividades veraniegas que se han venido celebrando en La Recova se despiden este sábado, desde las 11:00 horas, con la propuesta del Taller de Robótica y el Territorio Gamer, con playstations para entretenimiento familiar. De la misma manera, será la última edición del "Enchúmbate", organizado por el Distrito Suroeste, que ofrece este sábado, de 11:00 a 14:00 horas, en el campo de fútbol de Añaza, actividades lúdicas y de ocio para la población juvenil e infantil. Con el objetivo de que sean actividades inclusivas, se contará con una silla anfibia, elementos y monitores destinados a personas con discapacidad.

En el ámbito de Distrito Joven, este viernes, de 10:00 a 14:00 horas, será el último día del taller que se ha venido celebrando desde el pasado miércoles en el skatepark del parque de La Granja, actividad incluida en la agenda de verano de Distrito Joven que pretende conseguir que los participantes obtengan un total manejo y control, mediante las técnicas desarrolladas sobre skate: rampas, equilibrios, saltos, trucos, etc.

En el capítulo musical, destaca este viernes y sábado, a las 22:00 horas, en el espacio Lone Star, las actuaciones del grupo José Mesa y Los Presentes y las de formaciones The Pow's y Animal Roots, respectivamente. El viernes, en Cine + Copas, a las 23:30 horas, tendrá lugar una sesión Tributo The Police de varios músicos de otros tantos grupos. Sin cambiar de día, en el Berlín 89, pero desde las 00:30 horas, ya enfilando el sábado, la selección bajo el título "Back To The Future" del Dj Roger aka Harry S Morgan.

Ya el sábado, toca despedida de la iniciativa musical "Meridiano Summer Live", que dice adiós, desde las 20:00 horas en adelante, con la música del habitual Dj. Y también este sábado, pero en la terraza Isla de Mar, Philantropic, un dúo de Djs con inquietudes musicales latentes formado por Johan Sebastian y George Evans.



"Ven a Santa Cruz"



Este domingo, de 10:00 a 21:00 horas, nueva edición de esta iniciativa de dinamización comercial, cultural y de ocio, que en esta oportunidad, además de las ofertas y las compras para el inminente regreso escolar, acogerá la celebración de la 1º edición de la feria "Muévete por la Fisioterapia", en la plaza del Príncipe y Valentín Sanz, de 10:00 a 19:30 horas, con charlas y Gymcana Sostenible. También habrá talleres y actividades infantiles medioambientales, títeres, deportes y exposición de vehículos customizados, además de la variada oferta comercial, de ocio y restauración de la ciudad. Más información aquí.

En el apartado de la danza, el Teatro Victoria acoge este viernes y sábado, a las 21:30 horas, la celebración del 4º Dance and Nature Proyect, una exposición de las piezas de danza que han trabajador los participantes de esta cuarta edición. El proyecto Danza y Naturaleza está dirigido por el coreógrafo, bailarín y profesor de talla internacional Vangelis Legakis. Por su parte, en el Regia Comedy, este sábado, a las 21:30 horas, llega el monólogo "Soy feminista, ¿y qué?", de Carmen Cabeza, que trae este nuevo título tras su rotundo éxito de su ya mítico "Soy gorda, ¿y qué?".

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "Nos vemos allá arriba", película francesa dirigida por Albert Dupontel e interpretada por Albert Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart, Niels Arestrup y Émilie Dequenne, que narra la historia de dos supervivientes de las trincheras que montan una estafa alrededor de los monumentos funerarios a los caídos en la 1ª Guerra Mundial. Y en el Centro Cultural San Andrés, organizado por la AAVV El Pescador, tendrá lugar este viernes, a las 20:30 horas, el ciclo de proyecciones con la película "Animales fantásticos y dónde encontrarlos".

Roque Negro, en honor de la Virgen de Fátima, tiene previsto para el viernes el V Torneo de Subastado (16:00 horas), el Festival Infantil con castillos hinchables y fiesta de la espuma (17:00 horas) y el Festival Folclórico (20:00 horas). Al día siguiente, desde las 14:00 horas, Salida del Haragán desde la porquera hasta la plaza, Festival Folclórico (19:00 horas), y, a su término, verbena con Clase Aparte. Y en Igueste de San Andrés, en honor de la Virgen del Carmen, el sábado, desde las 12:00 horas, castillos hinchables y fiesta de la espuma, paellada, Master Class de Zumba y, a partir de las 19:30 horas, verbena con el grupo Deseo.

Por su parte, El Sobradillo, dentro de sus festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, tiene previsto para el viernes, desde las 20:30 horas, el Festival de Variedades y, a su término, la verbena popular. El sábado, desde las 20:00 horas, misa y posterior procesión por las calles del barrio, en cuyo trayecto habrá quema de tracas por promesas, y a las 22:30 horas, verbena. Para el domingo, desde las 17:00 horas, quedan las actividades infantiles, con hinchables, talleres de manualidades y diversos juegos. Todas los eventos se celebrarán en la plaza del barrio.



Exposiciones temporales



En el capítulo de las despedidas, este viernes dice adiós la exposición "Viaje con nosotros a mil y un lugar", una selección de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs, que hasta este día permanecerá en la Biblioteca Municipal Central (TEA), y el domingo se marcha la muestra "La tierra tiembla", también en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la segunda exposición de la octava temporada de Área 60.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36, cuyo coste es de 2 € para residentes, ONG y centros educativos; 5 € para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la Guagua Turística City View.

Por su parte, el circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con la parada que se realiza en la calle Fuentes Morales (frente Museo Naturaleza y el Hombre y TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde se accede a la Casa del Carnaval y se recorre a pie el paseo de la Concordia y calle Ni Fú- Ni Fá. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Precio residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.