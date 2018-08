Podemos denuncia la dejadez de Santa Cruz con los gatos callejeros

El año pasado, a pesar del interés y la voluntad de las asociaciones animalistas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "solo puso impedimentos en la ejecución del proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) para controlar las colonias de gatos de la capital tinerfeña".

"Se perdió la partida presupuestaria dotada con 40.000 euros para las esterilizaciones, chips y desparasitaciones de los gatos del municipio por falta de compromiso y organización del Consistorio", argumentó la responsable de Bienestar Animal de Podemos Canarias, Mila Hormiga.

La plataforma para un CES Ético en Santa Cruz de Tenerife está luchando para que el Ayuntamiento reaccione: "La captura, esterilización, suelta y campañas de educación son necesarias tanto para los vecinos como para los alimentadores de gatos para poder controlar la proliferación de gatos. Es responsabilidad del Ayuntamiento y parece que miran para otro lado".

Una de las principales trabas que pone el Ayuntamiento capitalino, según indica, es que la titularidad de los chip identificativos de los gatos ferales vaya a nombre de sus cuidadores lo cual es un disparate. "El Consistorio no puede evadir su responsabilidad de las colonias de que es poseedor y que están reguladas por la administración intentando" traspasar la responsabilidad a las alimentadoras y con abuso de poder. Ésta es una de las principales pegas que pone para aprobar las colonias felinas estando en la actualidad solo una aprobada.

La también consejera del grupo morado en el Cabildo de Tenerife, Mila Hormiga, se hace eco de la denuncia de los colectivos animalistas, que aseguran que la falta de asertividad y empatía hacia cuidadores y voluntarias han congelado los 25.000 euros previstos para ejecutar las CES.

"Le pedimos al señor alcalde José Manuel Bermúdez y al concejal responsable, Carlos Correa, que desbloqueen esta situación. El aumento de gatos en las colonias de este año ha sido consecuencia de su pésima gestión", declaró Hormiga.

Bienestar Animal de Podemos critica la incongruencia de Coalición Canaria, que invierte en el método CES en el Cabildo de Tenerife pero en el Ayuntamiento capitalino demora el procedimiento. "¿Por qué no facilitan el trabajo a las voluntarias? Ignorar la situación, minimizarla y reírse así de las personas que se ocupan de la misma, no aporta, no soluciona y es amoral", argumentó la consejera Hormiga.

Desde la asociación de asociaciones CES ÉTICO insisten en estar "dispuestos a reunirnos siempre que haya verdadero interés en trabajar". Hormiga aclara que el colectivo lo único que pide es que "se cumplan los protocolos".

El partido morado apoya incondicionalmente la acción de los cientos de vecinos, vecinas y asociaciones que, en la sombra y de manera particular y altruista, han estado realizando un trabajo que corresponde a la corporación municipal, muchos de ellos presentando aportaciones y alegaciones a la ordenanza municipal para cambiar y mejorar la situación actual.

"Es urgente que los trabajadores municipales que se encargan de este tema estén informados y formados sobre el método CES y la Gestión Ética de las Colonias de Gatos Ferales Urbanos, protocolos que se hacen en otras ciudades, algunas muy cerca de la nuestra", expuso la consejera del grupo morado.

"Tratar a los gatos callejeros como plagas es ilegal e incumple la ordenanza. Al igual que pretender que una cuidadora ponga chips a los gatos callejeros a su nombre, cuando esos felinos son responsabilidad del Consistorio. Ya está bien", zanjó Hormiga.

Santa Cruz de Tenerife jamás será amiga de los animales si no es amiga de sus gatos.