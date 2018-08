Ssp lamenta que la ciudad sea un ejemplo de "movilidad insostenible"

El grupo municipal Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz responsabiliza al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, de haber convertido al municipio en un ejemplo de "movilidad insostenible", según expresa Eligio Hernández Bolaños, concejal del grupo ecosocialista.

Hernández Bolaños denuncia que ha descendido en un 20% el número de personas usuarias de las líneas de guaguas urbanas de Santa Cruz entre 2010 y 2017, al haberse perdido 2.173.218 entre los 10.833.684 de 2010 y los 8.660.466 de 2017. "El servicio en general ha empeorado, al reducir la oferta, tanto kilométrica como en las frecuencias, y los carriles exclusivos para guaguas siguen siendo los mismos desde que Bermúdez accedió a la alcaldía", precisa.

El concejal analiza también los modos no motorizados de movilidad, en concreto la bicicleta, y observa que "con Bermúdez, Santa Cruz sigue sin red ciclista, mientras en muchas ciudades españolas y europeas cada vez existe mayor penetración y un gran auge del uso de la bicicleta". Así, "los siete kilómetros de aceras-bici hacen que en Santa Cruz la bicicleta le quite espacio al peatón y no al coche, y esto ocurre en vías más dirigidas al ocio y al deporte que a la movilidad", añade Bolaños.

"Mientras en Santa Cruz no existe, en 2018, una red ciclista coherente, y, por lo tanto, ni un solo metro de carril bici, en la otra capital canaria, Las Palmas de Gran Canaria, se apuesta por una movilidad sostenible con varios itinerarios ciclistas y la previsión de casi 30 kilómetros de carriles para este mismo año", subraya el edil de Sí se puede.

Reivindicaciones

Este apunta que sistemáticamente el grupo de Gobierno del municipio chicharrero, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, "ha mirado para otro lado ante las reivindicaciones del colectivo Santa Cruz de Tenerife en bici, con el Plan de Movilidad Sostenible de Santa Cruz (PMUS), que costó 100.000 euros del erario municipal, y ante las propuestas presentadas por Sí se puede en el presente mandato, como el Plan Director de la Bicicleta, red ciclable, zonas 30, y mejora de la intermovilidad con el transporte público, entre las más destacadas".