La ciudad pide las medidas cautelares que aseguren el dinero de la playa

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que no ha adoptado medidas para solicitar la ejecución de la responsabilidad civil a consecuencia de la sentencia dictada en abril de 2017 por la Audiencia Provincial por el caso de Las Teresitas debido a que esta aún no es firme y está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, el Ayuntamiento explicó en un comunicado que el 24 de mayo la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de autorizar al Servicio Jurídico a solicitar a la autoridad judicial medidas cautelares a fin de asegurar la totalidad del importe de responsabilidad civil reconocida en dicha sentencia.

La Audiencia Provincial dictaba en abril del pasado año la sentencia del caso de Las Teresitas, un fallo judicial por el que no solo condenaba al exalcalde Miguel Zerolo, al exconcejal Manuel Parejo, a los empresarios Antonio Plasencia y a Ignacio González así como a funcionarios a penas de prisión, sino que también obligaba a los condenados a indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y por 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses.

En cuanto a las medidas planteadas, el Consistorio afirmó que estas consisten en requerir a todos los condenados para que, en el plazo fijado que por el tribunal, designen bienes realizables -saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles- que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena, acordándose la practica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas.

En su solicitud el Consistorio planteó subsidiariamente, en el caso de que no se cumpliera el requerimiento anterior, o en el supuesto de que los bienes designados fueren insuficientes, que se acordara la práctica de medidas de apremio a costa de los condenados; tales como el inmediato bloqueo y retención de cuentas bancarias y activos financieros y el embargo de los bienes muebles e inmuebles que figuren a nombre de los condenados.

El equipo de Gobierno -formado por CC y PSOE- respondió así a las críticas realizadas ayer por los socialistas chicharreros, quienes solicitaron la ejecución provisional de la sentencia del caso tras la reducción en el Registro Mercantil del ratio de solvencia de la empresa Inversiones Las Teresitas, principal deudora del Ayuntamiento e instrumento central del calificado como "pelotazo de libro" urdido por el entonces alcalde Zerolo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

La ejecución provisional "es imprescindible para defender los intereses municipales", afirmó el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, quien agregó: "El alcalde lleva más de un año de retraso en este asunto".