Kilómetros que suman ayudas

Kilómetros que sumarán ayudas para las familias más necesitadas de Anaga. La ONG Abrigos y Sonrisas prepara la primera vuelta solidaria al Macizo, con el objetivo de recaudar fondos para esta asociación que asiste a alrededor de 400 vecinos de la zona. El recorrido tendrá lugar el próximo sábado 25 de agosto y el colectivo espera que participen alrededor de medio centenar de personas.

La iniciativa comenzó a organizarse hace unas semanas cuando varias asociaciones de motoristas propusieron esta alternativa para tratar de reunir dinero para esta organización. Su presidente, Yone Febles, comenta que el recorrido servirá para dar a conocer los "mejores rincones de la Reserva de la Biosfera".

De esta manera, la comitiva solidaria partirá del Muelle Norte junto a la antigua estación del jet -foil a las 9:30 de la mañana. Después recorrerá San Andrés, Taganana, Almáciga, El Bailadero, Chamorga, Casas de la Cumbre, Roque Negro, Afur, Taborno y Carboneras, en un itinerario que se extenderá hasta por la tarde. "Queremos pasar por todos los caseríos de Anaga y pararemos en los miradores y los mejores puntos", explica Febles.

El presidente del colectivo, que lleva trabajando alrededor de tres años en esta zona del municipio, apunta que la ruta puede realizarse en cualquier vehículo y no solamente en moto, por lo que invita a todo aquel que quiera sumarse a acompañarles.

Quienes quieran participar tendrán que hacer un donativo de cinco euros a la asociación. Esta inscripción incluirá un desayuno y un almuerzo y durante todo el día se realizarán sorteos y otras actividades para colaborar con la ONG.

Febles explica que el dinero recaudado posiblemente se utilizará en la reparación de la única furgoneta con la que cuenta la asociación para realizar el transporte de alimentos. "Se nos ha estropeado y el arreglo sale demasiado caro", lamenta, aunque asegura que si surge cualquier otra necesidad más urgente los fondos se utilizarán en ella.

El presidente de Abrigos y Sonrisas indica que la asociación todavía no ha notado los brotes verdes y la mejora de la economía que tanto pregonan algunas autoridades públicas. "Nosotros seguimos atendiendo a entre 300 y 450 personas cada mes", aclara. Febles mantiene que durante el verano a pesar de que está todo mucho más ralentizado en las administraciones públicas la ayuda no puede paralizarse porque "el hambre no se va de vacaciones".

Por eso, ellos siguen intentando ayudar al mayor número de gente posible y para ello organizan actividades para recaudar fondos como la que tendrá lugar el próximo sábado 25, a la que ya han confirmado que asistirán participantes de otras islas del Archipiélago y también del sur de Tenerife.

En cuanto al perfil de las personas que reciben ayuda de esta asociación, Febles explica que es muy variado y que incluye desde pensionistas, hasta jóvenes que han perdido su trabajo o personas que aunque tienen un empleo, este es tan precario que necesitan recurrir a este tipo de asistencia.

Debido al ámbito de actuación de esta asociación solidaria, que aunque tiene su sede en el número 1 de la calle El Cercado en San Andrés atiende a la población de todo el Macizo, también se encarga de atender a muchas personas, sobre todo mayores, que viven aisladas en diferentes puntos de Anaga.

Uno de los últimos casos en los que actuó esta asociación fue el de un vecino de Tahodio que vivía incomunicado en su vivienda y que solo tenía para comer lo poco que producía en su huerta. "Con nuestra mediación y la ayuda de los Servicios Sociales se le tramitó una pensión no contributiva y ahora recibe los alimentos que nosotros le podemos ir proporcionando", expone.