Entidades sociales tachan de "injusta" la prohibición de captar socios en las calles

Organizaciones no gubernamentales (ONG) que captan socios en las calles de Santa Cruz de Tenerife, así como empresas que se encargan de contratar a personal para ello, muestran su preocupación ante la decisión del Ayuntamiento de prohibir dicha actividad en el municipio. Tachan de "injusta y dramática" la medida acordada por el Consistorio chicharrero, "porque no solo se impedirá la obtención de fondos para las personas que más lo necesitan, sino que, además, mucha gente, en relación a los captadores, se quedarán sin trabajo".

Javier Alemán, director de la agencia Twisters en Canarias y Baleares, entidad que se dedica a "hacer socios para organizaciones del Tercer Sector", como Médicos Sin Fronteras, alerta de que la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife provocará el cierre de empresas y, "en nuestro caso, dejará en el paro a una decena de personas que trabajan en la capital tinerfeña".

Asimismo, advierte Alemán, la medida perjudicará a organizaciones que lo único que persiguen es ayudar a los demás. "Si las ONG no recaudan dinero suficiente, tendrán que ser los ayuntamientos los que se encarguen de los ciudadanos a las que estas atienden. Por ejemplo, ¿quiénes ayudarán a los mayores que atiende Cruz Roja y a los niños de los que se encarga Aldeas Infantiles?, o quién podrán dinero para cooperación internacional en relación a las vacunas contra el sarampión, ¿lo hará Santa Cruz?", comenta el director de Twisters.

la opinión de tenerife informó en su edición de ayer de que la nueva ordenanza de Tráfico de la capital chicharrera, que sustituirá a la normativa aprobada hace más de 30 años y cuya tramitación administrativa ya se ha iniciado, regulará por primera vez la actividad de la captación de clientes y socios en las calles del municipio. Esta ha provocado numerosas quejas entre los ciudadanos, por el "asedio" que estos aseguran sufrir por parte de empleados de empresas y ONG que intentan vender sus productos o captar socios en plena calle.

En concreto, la ordenanza, cuyo proyecto normativo ya ha recibido el visto bueno de la Junta Local de Gobierno, recoge, entre sus numerosos artículos, que "queda prohibida la actividad de captación de clientes y socios en la vía pública, salvo que se tenga permiso de ocupación de la misma, en el que se autorice la instalación de un elemento desmontable de apoyo a la actividad, desde la que esta se realizará, sin que los captadores o promotores puedan llevarla a cabo interrumpiendo el tránsito de los peatones en aceras, plazas, avenidas, pasajes, calles un otros espacios públicos peatonales".

De esta manera, y según lo ha explicado la primera teniente de alcalde y edil de Seguridad, Zaida González, del PP, serán los propios ciudadanos los que decidan si quieren obtener información o no, pero estará prohibido pararlos. Aún no se han establecido las cuantías de las multas para aquellas empresas u ONG que incumplan tal prohibición, pero como mínimo las sanciones serán de unos 100 euros, según lo ha adelantado la concejal.

"Este Ayuntamiento entiende la labor que realizan estos comerciales, pero era necesario buscar de una vez por todas una solución para que la actividad dejase de ser molesta para los transeúntes y para regular esta situación. De esta manera, las empresas y ONG que lo deseen podrán continuar con la actividad, pero siempre y cuando cuenten con la citada autorización y la captación se realice desde una mesa o similar a la que se tendrán que acercar los ciudadanos si así lo desean", ha manifestado la edil.

Pero esta posibilidad no tranquiliza al sector afectado, "porque es como pedirle a un corredor que haga un maratón sentado y sin poder moverse, es algo imposible". "En definitiva, lo que hará el Ayuntamiento de Santa Cruz es prohibir la actividad y acabar con ella", señalan entidades afectadas.

Estas añaden que "no es justo que la mayoría paguemos las malas prácticas llevadas a cabo por algunas empresas". La entidad Inek, que también se encarga de contratar a personal para la captación de socios para ONG, en este caso, Unicef, indica que algunas empresas no han respetado los códigos y solo han buscado los beneficios.

En este sentido, el director de Twisters en Canarias y Baleares apunta que lo que se debería hacer es perseguir a las entidades que no respetan el código ético establecido para captar de socios, "pero no prohibir la actividad". "Nosotros estamos adscritos a la asociación española que regula las buenas prácticas en esta actividad, entre las que se encuentran no superar un número limitado de captadores y no utilizar técnicas invasivas", añade.

Una de las ONG que capta socios en Santa Cruz asegura que el sector siente, ante la decisión del Ayuntamiento, "frustración e impotencia", y culpa a una empresa en concreto de lo que "ha ocurrido en Santa Cruz, a IF, a la cual hemos denunciado por sus malas prácticas".

De todas formas, y según cuenta el director de Twisters, las entidades que trabajan en la capital tinerfeña presentarán en breve una propuesta al Ayuntamiento para "intentar evitar la prohibición".