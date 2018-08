"Triquikonas seguirá siendo fiel a su estilo"

Viene de una familia de tradición carnavalera, por parte de su madre de comparseros, mientras que por el lado paterno eran rondalleros y ella desde pequeña quería salir en una murga. En el año 2000 empezó en la murga infantil Los Carricitos y al año siguiente sale con Triqui Traquitos. Se hace mayor y cuando cumple la mayoría de edad, se queda un año sin salir y es el momento en el que se crea junto con una gran cantidad de niñas que salían ese año de la murga infantil Triqui Traquitos, se crea la murga adulta Triquikonas. En donde comienza su etapa desde el primer año en la dirección, por decisión del presidente de la murga en ese momento, Yerai Lorenzo.

¿Consideras que las murgas femeninas ya están al mismo nivel que las masculinas?

Las murgas femeninas ya nos hemos buscado un huequito. Tanto es así que en el 2017, en una final a siete finalistas, dos murgas eran femeninas; tiene mucho que decir en favor de ellas. El nivel de las murgas de chicas ha subido muchísimo.

También se ve en la vida social, en donde la mujer cada día tiene un papel más determinante en nuestra sociedad actual. Cada año se intentan superar, en el caso de Triquikonas, nos intentamos superar a nosotras mismas cada año.

¿Qué es más difícil liderar, un grupo de mujeres o de hombres?

No lo sé, porque sólo lidio con hombres en mi trabajo (se ríe); pero sí te puedo decir que llevar un grupo de mujeres es complicado porque somos muy nuestras. Y más teniendo a un grupo numeroso como hace un par de años a cien chicas, es difícil la verdad.

Si vemos la tendencia de las murgas infantiles en Santa Cruz de Tenerife, ¿el futuro de las murgas será femenino?

Puede ser, pero que hasta ese punto no. Pero lo que sí podemos ver es que en los últimos años, la gran mayoría de componentes de las murgas infantiles son niñas, quizás sea porque hay más niñas que niños o porque los niños no se quieren apuntar y optan por otras opciones como el fútbol. No sé cuál va a ser el futuro, la verdad.

¿Qué le faltó a Triquikonas en 2018 para obtener un premio?

No siempre se puede estar arriba, no considero que nos faltara nada; como dije antes siempre nos intentamos superar año a año. Puedes conectar o no con el público, las letras pueden ser mejores o peores... pero a todas nos pasa lo mismo, un año gustas y al siguiente no le gustas a la gente.

Hay temas que piensas que van a gustar, pero a veces, no conectan con el público.

Este año en la final no estábamos cómodas, empezando por mí que me hice un esguince encima del escenario por culpa del giratorio que estaba a distinto nivel y al pisarlo se me fue el pie. No pude ser yo misma en la final, por ese motivo me bajé del escenario directa al hospital de campaña del Recinto Ferial. Me dolía muchísimo durante la actuación.

¿Final a siete o a ocho?¿El viernes o el sábado?

A mí me gusta la final a ocho y en sábado. El sábado para poder disfrutar tras el concurso. Este año que me trasladé de jurado al concurso de Fuerteventura, al acabar ellos hicieron una fiesta con DJ´s y eso creo que sería una buena idea para poder llevarla a cabo aquí. Una convivencia tras el concurso. El ser ocho en la final es para ampliar las posibilidades de que pase otra murga.

¿Considera que algunos premios o pases a la final se dan por nombre?

No, yo opino que todas vamos a luchar, para tirar siempre lo mejor. Nosotros siempre intentamos darlo todo en la fase para pasar a la final. Los premios son fruto del protagonismo del grupo y del trabajo que lleven al concurso.

¿Queda algo por inventar en el mundo murguero?

Seguro que hay alguna cabeza que está inventando algo nuevo; en el Carnaval ha habido grandes y sorprendentes momentos de temas como: La Escuelita murguera, de Bambones, The Fasnia, de Diablos Locos, La Posesa, de Triqui Traques o nosotras cuando cantamos La Voz, con todos los movimientos que aplicamos al tema... Siempre queda algo por inventar.

¿Triquikonas seguirán siendo las reinas del humor?

Por lo menos se intentará, nosotras desde el primer año que concursamos hemos ido poco a poco marcando nuestro estilo; que lo hemos conseguido. Seguiremos adelante y fiel a este.

El 2019 va a ser año de cambios en Triquikonas, ¿se notará en la murga sobre el escenario?

No creo que afecte a la murga, ha habido cambios. Pero nosotros queremos seguir siempre bajo la misma línea de cuando nos fundamos.

¿Queda Almudena Domínguez como directora para rato?

En el 2019 seré directora de Triquikonas, está claro que cada vez mi trabajo me exige muchísimo más tiempo y llegas a un punto en el que te planteas el dejarlo; pero es por algo profesional, no por nada más. Vamos a ir año por año, y el tiempo dirá.