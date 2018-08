Un vecino de Santa Cruz denuncia que la Policía multe por tener el carnet caducado

Un vecino de Santa Cruz de Tenerife, Valentín Guanche, ha denunciado en la red social Twitter el trato que un Policía Local de Santa Cruz tuvo con él este viernes.



El conductor del vehículo explicó que lo pararon mientras circulaba por la Avenida Tres de Mayo porque en el sistema informático figuraba que no tenía el carnet en vigor, por lo que le sugirieron que aparcara el turismo y buscara a alguien que pudiera recogerlo.



En sus textos reconoció que su permiso de conducir estaba caducado, aunque no especificó desde hacía cuánto tiempo. Según fuentes cercanas a la investigación, el conductor del vehículo llevaba alrededor de 10 años sin renovarlo.





Me sucedió algo ayer en Santa Cruz y quería compartirlo para saber vuestras opiniones. 4 de la tarde bajando por la 3 de Mayo, muy cerca del corte Inglés. Un coche de la policía local se detiene a mi lado y uno de los policías me pregunta si me llamo Valentin ??.

Abro hilo?? — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

Lo miro sorprendido y le digo que si, me dice, "pues detengase un poco más adelante". Me pide mi documentación y se colocan un policía a cada lado del coche, de película. Uno de ellos habla por la emisora pidiéndole no entendí a saber el qué. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

Mientras yo trataba de recordar si habria cometido alguna infracción, saltarme un semáforo, conducir a una velocidad inadecuada etc. Después de rato de espera sin saber que era lo que había ocurrido me dice que tenía el carnet de conducir caducado ??. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

digo bueno, la verdad es que no me había percatado de ello, se renueva cada 10 años y a cualquiera se le puede pasar. Me dice que es una infracción grave, que no estoy habilitado para conducir, y que claro, sin pasar las pruebas pertinentes que te hacen al renovar el carnet — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

no podía conducir ?????? ( Las pruebas para renovar el carnet de conducir son 4 chorradas que cualquier persona sana pasa)

Me hicieron sentir como un delincuente, tenía carnet, tenía seguro, ITV pasada,solo tenia caducado el carnet de conducir. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

También me dijo que buscará rápidamente a alguien que se llevará el coche de la vía pública porque de lo contrario vendría la grúa a hacerlo. Le dije, espere que mi mujer trabaja un poco más abajo, encima le tuve que dar las gracias por ello. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

Mira que yo sigo noticias de todo tipo en redes sociales, diferentes medios de comunicación, y no había leido o escuchado que esto fuera así.

Uno de los policías parecía veterano, y el otro parecía ser novato. La clase práctica de ayer al novato la pagué yo. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

Y digo yo, hace falta estar aburrido y no tener nada que hacer, para ponerse a mirar con una aplicación móvil por la matrícula del coche, si un conductor tiene el carnet de conducir caducado o no, para pararlo y meterle 200€ de multa. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

El exceso de celo de estos agentes ayer fué brutal.

Lamentable! ??????



P.D. Si tú carnet de conducir está caducado, corre a renovarlo, no sea que te vayas a encontrar con los que me encontré yo ayer. — Valen Guanche (@Valentinguanche) August 10, 2018

Pobre Valen, además lo dejan en ridículo. ???????? pic.twitter.com/yo55fimeio — TapandoCarencias (@TapandoC) 11 de agosto de 2018

Al ver esta retahíla de tweets, el sindicato de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife no dudó en responder, mediante la misma vía, a la denuncia pública llevada a cabo por el conductor del vehículo.