Un estudio calcula en 65 millones el patrimonio público del suelo de Santa Cruz

Martín: "El PP defiende derribar edificios históricos pero rechaza retirar el monumento a Franco"

El portavoz del Partido Socialista en Santa Cruz, José Ángel Martín, denuncia que el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, cuando solo falta un año para que acabe el mandato, está dejando una ciudad sin proyectos, paralizada y en manos de la ocurrencia y de la improvisación. Martín ha criticado, sobre todo, la "desidia" en políticas de vivienda.

En este sentido, indica que, según un estudio sobre el patrimonio público del suelo de Santa Cruz, el Ayuntamiento obtuvo entre 2005 y 2011 unos 65 millones de euros que "tendrían que haberse destinado a políticas de vivienda, según lo establece la ley, pero desconocemos cuál fue el destino de dicha partida".

Vivienda. El portavoz del PSOE ha señalado que Santa Cruz tiene un problema con el alquiler de viviendas porque en los últimos 15 años no ha habido políticas en este ámbito. "En el primer trimestre de 2018, los precios del alquiler han subido un 8%. El alquiler vacacional puede ser un elemento distorsionador y por eso es necesario que el Ayuntamiento lo regule con una ordenanza. Pero también hay que tener en cuenta que no se ha hecho nada para competir incentivando los alquileres sociales y el patrimonio público del suelo. Hasta 2011 se contaba con 65 millones que se tendrían que haber destinado a políticas de vivienda. A partir de dicho año, no ha habido venta de suelo público", explica el edil. Este espera que el Ayuntamiento subaste pronto la parcela hotelera que tiene en Cabo Llanos, la cual "ha sido valorada en unos 45 millones", y destine este dinero a "resolver el problema de vivienda que existe en la ciudad".

Urbanismo. El Partido Socialista critica que el municipio siga sin Plan General de Ordenación (PGO) y que aún no se hayan aprobado planes especiales "tan importantes" como el de El Toscal, la playa de Las Teresitas o el Parque Marítimo. "Tampoco tenemos un plan estratégico para determinar qué futuro de ciudad queremos", lamenta Martín.

Cultura. El portavoz del PSOE denuncia que el Organismo Autónomo de Cultura lleve tres años sin gerente y que Santa Cruz "haya perdido la bandera de ciudad cultural". "Solo hay que mirar, por ejemplo, la programación del Teatro Guimerá, para ver como ha caído la capacidad de generar cultura", añade.

Limpieza. Para los socialistas también es preocupante que el Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Servicios Públicos, "no haya sido capaz de adjudicar aún el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos, cuando el anterior contrato con Urbaser finalizó en el año 2015".

Inversión. En materia de inversión en el municipio, José Ángel Martín recuerda que de los 23 millones de euros que "supuestamente el Ayuntamiento iba a destinar a obras en 2017, finalmente solo se ejecutaron siete millones". "O bien ese dinero no ha estado nunca y mintieron a la población, o no se gastó por la falta de ideas y proyectos por parte del equipo de Gobierno", agrega el edil socialista.

Ciudad de la Justicia. El portavoz del PSC en Santa Cruz propone que se abra un "auténtico debate con respecto a la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia". Para Martín, esta se podría situar en Cabo Llanos, tal y como se acordó en su momento, y trasladar consejerías del Gobierno canario a El Sobradillo.

Patrimonio Histórico. El edil socialista denuncia que el PP defienda el derribo de edificios históricos de la ciudad, como ha ocurrido en el barrio de Miraflores, y que luego rechace la retirada del monumento a Franco de la avenida de Anaga.

Atención Social. Martín muestra su preocupación ante el hecho de que un 33% de la población esté en riesgo de exclusión social.

Barrios. El concejal del Partido Socialista indica que cada vez es más creciente la percepción entre los vecinos de que existen "dos Santa Cruz, la del centro y la de los barrios, por la poca atención que se les presta".

Hotel del Puerto. Martín critica que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de cambiar el uso de la parcela que el Puerto tiene en Cabo Llanos para poder construir un hotel en ella, tal y como lo ha pedido la propia Autoridad Portuaria. "El Puerto no está para construir hoteles y, además, va contra los intereses del propio patrimonio municipal, pues está solo a 400 metros de la parcela hotelera que el Consistorio tiene en la zona", dice.