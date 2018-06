Admite usar una tarjeta falsa de discapacitados porque es "muy difícil aparcar" en la capital

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectó el pasado domingo, en las proximidades de la avenida La Salle, el uso de otra tarjeta falsa para estacionar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). En este caso, y justo cuando la grúa estaba a punto de retirar el vehículo, apareció el conductor, quien reconoció que sí utilizaba dicho permiso fotocopiado, alegando que lo hacía porque "en la zona es muy difícil aparcar".

El individuo abonó el servicio de la grúa "in situ", casi 90 euros, pero los agentes detectaron que, además, no tenía permiso de conducción, por lo que "de conducir" podría estar incurriendo en un delito contra la Seguridad Vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Se le informa de la tramitación de la sanción por usar una tarjeta PMR falsa, que asciende a 200 euros, y se le advierte de que no puede coger el coche.

A continuación, se presentó en el lugar un conocido del infractor, quien se hizo cargo de desplazar el vehículo hasta otro lugar y dejarlo bien estacionado. Los agentes retomaron las labores de patrullaje por la ciudad. Sin embargo, y para sorpresa de los policías, 15 minutos después de su intervención, se cruzaron con el infractor conduciendo el coche. Este, al ver a los agentes, intentó estacionar. Se le dio el ato, se le retiró el vehículo y el infractor fue trasladado hasta comisaría, según cuenta la Policía Local de Santa Cruz en su twitter.

En lo que va de año, el área de Seguridad del Ayuntamiento ya ha detectado y retirado 80 tarjetas PMR falsas que se estaban utilizando en el municipio chicharrero.