"A Trapaseros le gusta la novedad"

Comenzó en el Carnaval siendo un aficionado de grada, no fue un murguero de cuna como lo son tantos otros. Al principio, veía el concurso por la tele hasta que, por suerte, coincidió con un amigo que le prestó un CD de murgas y empezó a escucharlas más detenidamente. Eso hizo que le entrara la venilla murguera y, en septiembre del 2002, entró en la murga Trapaseros. En 2014, la murga le propone coger la dirección de la murga, ya que, Domi no se podía comprometer del todo con el proyecto. "Yo me veía con ganas y con fuerza de afrontar el proyecto", asegura Juan Carlos López, quien ya hacía labores de subdirección; siempre con mucho respeto al trabajo de Domi que llevaba 17 años al frente de la murga. En 2018 dejó la dirección de la murga por motivos profesionales y familiares "al no poder estar al cien por cien", dejando las puertas abiertas a la vuelta de Domi al frente Trapaseros. Pero solo un año más tarde volvió al frente de su murga.

Dejó una murga concursando en Santa Cruz y ganadora del Norte, y se encuentra con una murga que no pasó ni a la final en el norte ¿proyecto nuevo o reanudación de lo antiguo?

Trapaseros ha sido una murga que se adapta a las circunstancias. No es la primera vez que no ganamos en el Norte pero sí es la primera vez que no pasamos a la final por una cuestión de tiempo (sonríe). No hay mal que por bien no venga, ya que me he encontrado a unos compañeros con más ganas que nunca. La gente está muy motivada de cara al 2019. Este hecho ha provocado que la gente recapacite sobre la murga y sobre todo lo que ha pasado. De los errores se aprende casi tanto o más que de los aciertos.

¿Trapaseros seguirá fiel a su estilo?

Trapaseros intenta año tras año, llevar al escenario un espectáculo casi audiovisual, que no solo sean letras de humor o crítica. Que la gente vea una buena letra, una buena escenificación... que lo vea todo. Esta ha sido la seña de identidad de la murga en esta última década, hacer un espectáculo premiando en todos los apartados. Un espectáculo completo. Mamelucos hizo un concurso impresionante el pasado Carnaval, sin hacer grandes escenificaciones en el escenario, sino con grandes letras y la aportación que hicieron con Los Nietos de Sarymánchez, que fue novedoso. A Trapaseros le gusta la novedad, le gusta intentar innovar y lo intentaremos de cara al próximo Carnaval.

¿Le costó mucho volver tras solo un año de ausencia al frente de la murga?

No costó. El gusanillo, lo tiene uno siempre, la verdad es que lo que me costó fue dejarlo. Pero vuelvo con ganas, sabiendo los condicionantes personales, adaptándonos a la nueva situación familiar. Ahora estamos intentando trabajar de forma diferente pero sin olvidar lo que hacemos. Vamos a estar al máximo cuando llegue el momento oportuno, que son las fechas del Carnaval, en donde estaremos al cien por cien.

Si no se hubieran pasado del tiempo ¿considera que Trapaseros hubiera ganado la final del pasado Carnaval?

Eso nunca lo sabremos (se ríe), pero la verdad es que nosotros llevábamos nuestras armas en caso de haber pasado a la final. Sería cuestión de saber qué habría pasado, aun así no hay quitar mérito a lo conseguido por Tiralenguas. Para nosotros fue un palo muy duro no haber estado en la final pero de errores se aprende.

¿Por qué existen muchas altas y bajas cada año en el concurso del Norte?

El boom murguero que hubo hace unos diez años ha ido mermando. Aunque este año vuelven algunas murgas otra vez, es cuestión de rachas y de temporadas. Las murgas son endebles aquí en el Norte, no hay una consolidación tan grande como la hay en Santa Cruz. Hay proyectos que desde que falla la gente importante dentro de la murga o se vaya muchos, deciden cerrar y esperar al año siguiente. Trapaseros salvo 1997, siempre ha estado en todas las ediciones del Carnaval desde que se fundó en el 1991. El problema del Norte es que la situación de las murgas es algo frágil en ese contexto por ese arraigo que no es tan fuerte como en la capital

¿Entiende que murgueros del Norte hagan cada noche muchos kilómetros para ensayar con murgas de Santa Cruz y no estén en las de su municipio?

Eso es cuestión de gustos, ya que cada uno quiere cumplir sus ilusiones y para algunos es formar parte de una murga de Santa Cruz. Hay gente que es fiel a su murga del Norte y deciden estar aquí. Es cuestión de sacrificio al fin y al cabo. Claro que lo puedo llegar a entender, cada uno tiene sus sueños y lo intenten cumplir. Al igual que si la gente de Santa Cruz, quisiera venir para acá. Por ejemplo nosotros tenemos gente de La Matanza o gente que se ha trasladado de Santa Cruz y se ha unido a nuestra murga.

¿Qué va a aportar Juan Carlos a Trapaseros?

Sobre todo trabajo, compromiso e intentar que la murga cumpla sus expectativas de cara al 2019, es decir, es intentar hacerlo lo mejor posible junto al equipo de creación. Intentaremos que agrade nuestro trabajo al público.