Reabren al tráfico la calle Puerta Canseco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reabierto al tráfico la calle Puerto Canseco, después de que se hayan efectuado los derribos de las viviendas programados en la vía. La calle llevaba cerrada desde principios de año.

EL número 23 también ha sido derrumbado, después de que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento chicharrero entraran en un conflicto político y técnico que acabó en el Juzgado. El Consistorio chicharrero manifestó que las licencias de demolición otorgadas a las empresas eran legales porque los inmuebles que el Cabildo quiere proteger no están incluidos en ningún catálogo y la Corporación insular, que defiende la protección de 550 edificios no catalogados en la capital, acusó al Ayuntamiento de no defender el patrimonio histórico del municipio. Finalmente, el 29 de enero de este año ambas administraciones llegaron a un acuerdo, estableciendo la elaboración de informes externos para comprobar el valor real de dichas construcciones.

En el espacio se construirán 36 viviendas en varios edificios, que también dispondrán de locales comerciales.

Se espera que haya algún corte programado de la calle por la entrada de camiones y retirada de escombros.