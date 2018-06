La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos emite un comunicado

Hemos tenido conocimiento en el día de ayer de un informe titulado Estudio detallado de movilidad en el área de Cabo Llanos, cara a la posibilidad de construcción del Campus de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el polígono Cepsa-Disa de dicha zona. Dicho informe fue contratado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno deCanarias a la empresa "Trazas Ingeniería, S.L."

La valoración que merece tal informe para los integrantes de la Plataforma es negativa:

1. Porque es innecesario. No hace falta un estudio de movilidad como si se tratara de un uso nuevo: los juzgados ya están en Cabo Llanos. Simplemente lo que se pretende es concentrar en una sede lo que ahora está disperso en cinco.

2. Porque no se nos ha dado intervención ni a la hora de plantear el objeto de estudio ni para someter a aclaración o contradicción sus afirmaciones y conclusiones.

3. Porque parte de una premisa falsa: considera que los 3000 usuarios y los 900 funcionarios no están ya en Cabo Llanos y que van a llegar por primera vez a la nueva Ciudad de la Justicia. Insistimos: se omite o desconoce que todos los juzgados están ya en Cabo Llanos. No hay nuevos usos ni "nuevos desplazamientos atraídos".

4. Porque es más que cuestionable la metodología empleada y el rigor de sus afirmaciones. Por poner un ejemplo: afirma que se producen 14 desplazamientos de vehículos policiales en hora punta (de 8:00 a 9:00 de la mañana). La realidad es que nunca a esa hora llegan más de tres.

Igualmente exagerada es la cifra de 110 desplazamientos diarios que contempla para traslado de detenidos, presos y penados. Bastaría haber preguntado al servicio de conducciones del CNP y de la Guardia Civil.

La Consejería de Justicia ha dado pasos importantes en la dirección correcta durante el último año al abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos y conseguir la titularidad de las parcelas existentes en la zona próxima al Tanque a fin de ubicar allí el centro educativo, despejando los problemas que afectaban a la zona en que se pretende ubicar la Ciudad de la Justicia. Confiamos en que este informe no sirva de excusa o pretexto para retomar la ubicación de El Sobradillo ni para demorar la solución del problema de ubicación de las dependencias judiciales en Santa Cruz de Tenerife.

Queremos recordar, al respecto, que cuando se tomó la decisión de situar en El Sobradillo la Ciudad de la Justicia --luego reconsiderada--, no se solicitó por parte de la Consejería ni del Ayuntamiento ningún informe de movilidad y ello a pesar de que en ese caso sí se trataba de un nuevo uso para una zona que no alberga dependencias administrativas, no como sucede con Cabo Llanos, donde, como es notorio, están ya todos los juzgados. Tuvo que ser la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias la que interesara el informe de movilidad, que fue emitido por Cabildo de Tenerife justo hace un año.

1.

De dicho informe, y por contraste con el presentado ayer, cabe destacar:

- "A fecha de hoy no existe un estudio de la afección que a la fluidez del tráfico produciría la puesta en funcionamiento del Campus de Justicia en El Sobradillo".

Añade que deberá realizarse "una encuesta de movilidad específica a aquellas personas que acceden a las diferentes dependencias judiciales. Este estudio permitiría abordar las modificaciones en las líneas de TITSA existentes, la puesta en marcha de otras nuevas y el diseño de las modificaciones que el viario de la zona requiere.

Pues bien, ha transcurrido un año y no se ha llevado a cabo tal estudio.

- "Se deben realizar mejoras al enlace de El Sobradillo en la TF-2, ya que se considera que el mismo en su actual configuración no podrá absorber los tráficos con que se vería demandado" debiendo realizarse un "estudio pormenorizado de alternativas."

Pues bien, ha transcurrido un año y tampoco se ha llevado a cabo tal estudio ni se ha elaborado una memoria con el coste de tales obras ni se ha calibrado el impacto medioambiental que tendrían.

- Contempla así mismo la necesidad de que llegue hasta la zona la línea 2 del tranvía y "nuevos servicios y frecuencias de autobuses hasta el complejo, tanto desde Santa Cruz como desde las zonas Norte y Sur, para facilitar al máximo el desplazamiento de los justiciables".

Pues bien, el proyecto de prolongación de la línea 2 del tranvía está paralizado, con una fuerte oposición por parte de varios colectivos ciudadanos y no existe previsión alguna al respecto por parte de TITSA. En cualquier caso, la alternativa que defendemos, Cabo Llanos, no requiere de ningún refuerzo del transporte público.

Destaca también el informe, al interrogarse sobre el impacto que la ubicación proyectada tendría sobre el tráfico de la TF-2 y, especialmente, en los diversos accesos, que "las modificaciones producidas deben ser estudiadas de forma global". Por ello tiene en cuenta la reorientación del tráfico desde Cabo Llanos a la nueva ubicación. Anticipa, a pesar de la falta de los estudios de detalle, problemas de congestión en las intersecciones con la TF-1 y la TF-5.

Pues bien, en el informe de "Trazas Ingeniería, S.L." no se tiene en cuenta ese enfoque global y se parte de la falsa premisa de que se trata de un nuevo uso en una nueva ubicación.

- El Cabildo considera necesario acometer obras de mejora en la TF-2, precisando que "la viabilidad, plazos y estimación de presupuestos para tales obras de mejora serán el resultado de un estudio específico que se escapa del alcance de este informe y que deberá ser realizado por el Gobierno de Canarias por ser el titular de esta vía".

Pues bien, ha transcurrido un año y no se ha llevado a cabo tal estudio.

2.

La Plataforma se reafirma en su planteamiento inicial:

La ubicación en Cabo Llanos es la que garantiza el interés general porque permite que más ciudadanos, funcionarios y profesionales acudan a los juzgados en menos tiempo, incluso a pie, con las mejores comunicaciones de toda la Isla (tranvía, intercambiador, amplios espacios de aparcamiento) y proximidad a las sedes de todas las Administraciones públicas, colegios profesionales, notarías, registros, despachos de abogados y procuradores, todo ello en condiciones semejantes a los otros poderes del Estado.

Si se parte de la premisa correcta ha de concluirse que la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos no puede suponer impacto adicional alguno en la movilidad de la zona. Aún así, el propio informe de "Trazas Ingenieros, S.L." constata que ya "en la situación actual se observa cierta congestión" y ello a pesar de que numerosas parcelas están sin edificar. Precisamente por ello, desde 2008, estaba prevista la mejora de las infraestructuras viarias del polígono Cepsa-Disa, proyecto necesario para Santa Cruz de Tenerife y que quedó paralizado por la crisis económica. De ahí que la construcción de la Ciudad de la Justicia, lejos de erigirse en problema, debe ser la oportunidad definitiva para

que todas las Administraciones se impliquen en buscar soluciones para consolidar la zona de Cabo Llanos, dotándola de todos los servicios y mejorando la red viaria, obras que pueden acometerse a medio plazo, en paralelo a la nueva infraestructura judicial.

Por último no podemos dejar de exigir, una vez más, un trato igualitario con respecto a Las Palmas de Gran Canaria, donde la Ciudad de la Justicia se ubica en una zona céntrica y bien comunicada.