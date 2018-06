El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide soluciones para evitar el colapso de tráfico en Cabo Llanos

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pide soluciones para mejorar el tráfico en Cabo Llanos y para evitar un colapso en la zona, "se ubique o no en ella la futura Ciudad de la Justicia". "Lo importante no es el diagnóstico realizado por el Gobierno de Canarias sobre lo que ocurrirá si finalmente se construye en Cabo Llanos dicha infraestructura, sino poner sobre la mesa propuestas y soluciones que mejoren el tráfico, exista o no la Ciudad de la Justicia", insiste el regidor.

Y es que, explica Bermúdez, "Cabo Llanos es una zona de la capital que aún está por desarrollar, que cuenta con diferentes solares para los que están previstos distintos usos que generarán más tráfico en un futuro". Entre dichas parcelas, y según apunta el alcalde de Santa Cruz, se encuentra la destinada a uso educativo, la de uso hotelero y la que se destinará a aparcamientos. "Todo esto incrementará el tráfico en la entrada a la capital, haya o no Ciudad de Justicia. Por eso es tan necesario, que empecemos ya a pensar en soluciones", manifiesta el regidor.

Con respecto a la ubicación de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos o en El Sobradillo, el alcalde indica que ahora el Ayuntamiento capitalino tendrá que reunirse con el Gobierno de Canarias para analizar el documento y tratar este asunto desde una perspectiva técnica. "Pero insisto, lo importante es buscar soluciones para mejorar la movilidad", agrega José Manuel Bermúdez.