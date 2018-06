"Las rondallas diferencian nuestro Carnaval del resto del mundo"

Vicky López ha estado ligada a la música tradicional canaria desde que tenía ocho años pero no fue hasta 2000 cuando comenzó su incursión en el mundo lírico con su participación en el Coro de la Facultad de Psicología y del Coro Polifónico de La Casa de Venezuela. A raíz de ahí se le cursó una invitación para formar parte de la rondalla de dicha entidad. Su andadura en el Carnaval chicharrero comenzó ese mismo año, en la rondalla de la Casa de Venezuela que, sin embargo, al año siguiente no participó en los certámenes y volvió a concursar por última vez en 2002. En 2008, El Cabo la invitó cantando el Con te partiró y, en 2014, comenzó una nueva andadura con la rondalla Las Valkirias, una formación que preside en la actualidad.

¿Las rondallas están viviendo una segunda juventud?

Yo creo que sí, todas desde su trabajo hacen un esfuerzo para darle una segunda juventud al género. Las nuevas rondallas han traído un aire fresco al concurso.

¿Qué le falta a las rondallas, para volver a enganchar al público en masa?

Tenemos que pensar que comparar esa época dorada con el Carnaval actual del siglo XXI es imposible. Está claro que las modas cambian. Yo creo que los grupos del Carnaval van pasando por su momento dorado. Las rondallas ya lo tuvieron, las comparsas también y ahora es el momento de las murgas pero, según comentan los entendidos, este empieza a decaer en su ciclo. Así que yo creo que es una cuestión de moda. El público tiene sus razones y va cambiando de gustos. Lo que hacemos las rondallas es para un público selecto, debido a que es música más culta, que de por sí no llega a todo el público en general. Nosotros tenemos nuestro público y el género cada vez engancha a más gente joven, porque cada año formamos a gente más joven en las rondallas.

¿El Auditorio es el lugar ideal para el concurso?

Es un sí, rotundo. Quien diga que hay otro sitio mejor aquí en Tenerife se equivoca. Es la ubicación más digna y única. A nivel de aforo quizás se queda corto pero visual y acústicamente es el mejor lugar para el concurso.

¿Cree que el nivel de las rondallas está muy igualado en la actualidad o sigue habiendo rondallas que despuntan por encima de otras?

Siendo totalmente sincera no es verdad, no creo que todas estemos igualadas. Hay rondallas veteranas, que nos llevan un camino recorrido, otras jóvenes que estamos aportando nuestra personalidad. Es el caso concreto de Las Valkirias, por ejemplo, done tratamos de mantener una base y una esencia de lo tradicional pero tratamos de marcar nuestra personalidad y nuestra diferencia como rondalla. Ya simplemente el hecho de ser un coro de mujeres marca mucho. Pero hay otras señas de identidad que nos diferencian. Todas las rondallas están trabajando para igualar el nivel entre ellas y sueño con que algún día el jurado tenga tantos problemas para poner los premios que se definan por unas décimas para unos o para los otros. Ese sería el objetivo de todas las rondallas. Pero a día de hoy tenemos mucho que trabajar.

¿El tema libre es un acierto o un error?

Para mí es un acierto porque nos permite hacer un repertorio de ópera y zarzuela para un público selecto, entendido y que le guste el género. Es que hay muchos tipos de música, pero este género solo gusta a unos pocos. Abrir el abanico a un tema libre acerca a parte del público que ve que las rondallas no están cerradas solo a lo lírico. Es un total acierto y debemos mantenerlo. Pero dejándolo solo en un tema del repertorio, que son tres canciones porque, si no, perderíamos la base, porque ahora, con un coro y una bases de pulso y púa, nos atrevemos a hacer cosas que hace una orquesta sinfónica. Ahí está el mérito y la clave de este espectáculo. El concurso con tres temas se hace bastante largo, estamos hablando de un espectáculo de casi cinco horas. Hacer más temas, cuatro por ejemplo, no lo vería un acierto; salvo que se considere hacer fases como en el concurso de murgas, en donde se hagan dos temas en la fase y dos en la final.

¿Qué hace diferente a las rondallas de otros grupos?

Es lo que identifica al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del resto del mundo ya que no existe este género en otros lugares, esta parte culta. Nuestro repertorio es lo que lo hace diferente, y es curioso que mantenemos una tradición de casi un siglo. Por ejemplo, el Orfeón La Paz, que es una de nuestras veteranas, cumple este año cien años, y mantener un tipo de grupo a través de un siglo es más que meritorio. Eso es lo que nos mantiene y nos hace diferente con respecto a otros grupos del Carnaval. Te vas a otras partes del mundo y puede haber murgas llamadas de otras maneras, o comparsas, pero no existen las rondallas en ningún otro Carnaval del mundo.

¿Qué cambiaría del concurso actual de rondallas?

Poca cosa, quizás, pero porque me toca de lleno, incluir en las bases la parte interpretativa. Se valora el arreglo coral y de orquesta y quizás esa parte interpretativa se debería comenzar a valorar. No porque nosotras y la rondalla Mamel's también utilicen esta interpretación, sino porque si aparecieran en las bases, otros también las tendrían en cuenta y habría más espectáculo. Todos aquellos que conocen el género saben que cuando una zarzuela o una ópera se sube al escenario hay que llevar a cabo una interpretación teatral. Es que se suele utilizar el italiano o el francés y no todos pueden conocer ese idioma y, mientras que las óperas pueden estar subtituladas, a nosotros solo nos queda la interpretación.

¿Cómo van los preparativos del próximo Carnaval para Las Valkirias?

Viento en popa [se ríe] y a toda vela, porque el Carnaval hay que prepararlo con un año de antelación. Ya estamos trabajando en el repertorio y dando vueltas a la fantasía. Con muchísima ilusión, con ganas de cumplir una sexta edición y seguir aportando espectáculo al concurso.