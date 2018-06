Alguno de los carteles que forman parte de la nueva señalización turística de Santa Cruz han provocado, por su traducción al inglés, un revuelo en las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, del cartel que incluye al Mercado Nuestra Señora de África, que aparece en inglés como "Our Lady of Africa Market". Para algunos, no es necesario, y creen que "tampoco correcto", una traducción tan explícita de los nombres de los lugares, "pues sería como llamar Holy Cross a Santa Cruz". Estos defienden que se hubiese puesto Nuestra Señora de África Market. De todas formas, el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, ha traslado dicho revuelo al responsable de las traducciones, para dejar claro qué es lo correcto.