Arcila critica la ausencia de los pescadores en el encuentro sobre el futuro de la Cofradía

El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, consideró "inaceptable" que se haya dejado fuera a los pescadores de la reunión para la búsqueda de una solución a la situación de la cofradía de pescadores de San Andrés.

A su juicio, la reunión celebrada este martes, en la que participaron representantes del Ayuntamiento, Costas, la Autoridad Portuaria de la provincia y la Viceconsejería del Sector Primario del Gobierno de Canarias, "es un fraude propio de la vieja política", aseguró Arcila, quien exigió que "de manera inmediata se convoque a los pescadores a una reunión con todas las administraciones interesadas", al tiempo que advirtió que "no pueden celebrarse acuerdos de espaldas a los directamente interesados".

La decisión de no convocar a los pescadores a esta reunión "no es leal con el colectivo, que no podía esperar ser dejado fuera de las conversaciones cuatro días después de un acuerdo plenario en el que se decidió promover un acuerdo institucional para resolver una injusticia que dura demasiado", apuntó el concejal.

"No convocar a la cofradía rompe no solo con el acuerdo plenario y, sino que, además, contradice lo realizado por el alcalde hasta la reunión de julio de 2017, en la que se acordó acelerar regularización de la Cofradía", concluyó.