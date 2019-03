Disney culmina la compra de Fox por 62.800 millones

Más de un año después de anunciarse el acuerdo multimillonario por el que Disney compraría Fox, finalmente, el acuerdo va hacerse efectivo. 21st Century Fox ha anunciado que la absorción se ha completado por una suma de 71.300 millones de dólares y que la adquisición entrará en vigor a las 00:02 de la madrugada en la hora local de la zona este de los Estados Unidos (05:02 hora española) de este miércoles 20 de marzo.



Ha sido mediante un comunicado oficial por el que 21st Century Fox ha hecho pública la culminación del acuerdo, por el que The Walt Disney Company adquiere sus principales activos, entre los que se incluyen sus estudios de televisión y cine bajo el sello 20th Century Fox, sus canales por cable de entretenimiento y sus acciones en el marco internacional. Los accionistas de Disney y Fox acordaron el trato en julio de 2018, pero la aprobación definitiva tuvo que esperar tras la conformidad al acuerdo de los reguladores de México. Con el acuerdo, finalmente, cerrado, Fox se une a otros estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm, todos ya bajo la propiedad de The Walt Disney Company.





21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k