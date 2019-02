"No nos subiremos borrachos a cantar"

"No se puede faltar el respeto al público. Esto es lo más importante para un artista". Así de tajantes se mostraron ayer Marta Sánchez y Carlos Baute, los artistas invitados de la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, al preguntarles, durante la rueda de prensa en la que se desvelaron algunos detalles del espectáculo, sobre lo ocurrido con el puertorriqueño Manny Manuel en Las Palmas de Gran Canaria.

El llamado Rey de Corazones intentó actuar el pasado domingo, durante el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria, en un evidente estado de embriaguez. Fue expulsado del escenario por la propia concejal de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina. De manera inmediata, los ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz suspendieron las actuaciones que Manny Manuel iba a llevar a cabo en sus respectivos Carnavales. "Nosotros no nos subiremos borrachos al escenario, eso lo podemos asegurar", señalaron Marta Sánchez y Carlos Baute.

Marta Sánchez aprovechó para recordar que en alguna ocasión alguien la acusó de subirse bajo los efectos del alcohol a un escenario. "Yo nunca he bebido antes de cantar, jamás. Ni lo he hecho ni lo haré. Lo primero es el respeto al público. Lo que ocurrió es que aquella vez me puse graciosa en el instagram, algo que no me ocurre muy a menudo, lo confieso, y alguien creyó que estaba borracha", contó la cantante.

Sánchez y Baute también tuvieron tiempo para hablar sobre los rumores que señalan que no se llevan tan bien como parece. "Yo a Marta la adoro y ojalá protagonicemos un tercer sencillo", indicó Carlos Baute. Ella, por su parte, apuntó que "si no nos soportamos, que no es el caso, eso a quién le importa". "Los músicos tenemos a veces nuestros más y nuestros menos, pero, insisto, este no es el caso. Yo hablé de esto en una entrevista hace tiempo y todo quedó aclarado. Lo que ocurrió en aquel entonces es que yo estaba mal asesorada y no era nada contra Carlos Baute", manifestó la cantante.

Sobre su actuación en la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Baute desveló que realizará un recorrido por sus canciones más conocidas y después "no solo interpretaré un único tema con Marta, pero no podemos decir más". Los dos aseguraron que para ellos es un honor participar en este espectáculo.

"Queremos agradecer a Santa Cruz de Tenerife que entre tantos artistas hayan pensado en nosotros para formar parte de esta fiesta, que tanta promoción nacional e internacional tiene. Es un lujo estar aquí, estamos encantados", señaló Marta Sánchez.