'Got Talent': 'El Cejas' y su 'El dembow del pimpin' se hacen con el 'Pase de Oro'

'Got Talent' ha dado a conocer a 'El Cejas' más allá de Internet. Este joven youtuber llegó al talent show para dar el salto a televisión con su tema 'El dembow del pimpin'.

Su ritmo y sus letras no consiguieron convencer al jurado, pero sí lo hizo con Santi Millán. El presentador no lo dudó dos veces y, a pesar de las negativas de la mesa, le otorgó a 'El Cejas' el 'Pase de Oro'.

Críticas de Risto Mejide

Como ya es habitual en 'Got Talent', Risto Mejide no se cortó dos veces a la hora de dictar sus veredictos sobre los concursantes. El publicista presenció la actuación de 'El Cejas' con cara de pocos amigos. Cuando llegó el turno de dar su opinión le explicó que "a mí me ha molado, pero la letra es una mierda pinchada en un palo". 'El Cejas' respondió a Risto Mejide asegurándole que "los temazos son las letras más cutres, Despacito, La Macarena€".