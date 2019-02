´El Hormiguero´: Berto Romero confiesa el comentario más raro que le han dicho por tener tres hijos

El cómico Berto Romero visitó este martes 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie de ficción que ha creado junto a Eva Ugarte y que se estrena el 22 de febrero en Movistar +.





.@Berto_Romero estrena nueva temporada de su serie "Mira lo que has hecho". Descubre todos los secretos jamás contados sobre la paternidad y la maternidad #BertoEH pic.twitter.com/mbmK5rNtjS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 19 de febrero de 2019

El cómico confesó que el cambio fue mayor cuando tuvo a su primer hijo que con la llegada de sus gemelos. "Me cambió más la vida de cero a uno que de uno a tres." afirmaba entre risas.El humorista confesó que no tenía previsto aumentar la familia. "bromeaba. Además comentó con Pablo Motos el comentario más extraño que le habían hecho por tener tres hijos "" comentaba asombrado. Berto confesaba al presentador que no descartaba la posibilidad de "hacerme la vasectomía".No faltaron las bromas sobre la paternidad "A partir de un cierto número de niños no los tienes que cuidar, se organizan entre ellos. Cuando mis hijos traen amiguitos a casa están ahí cinco y se anulan entre ellos.", afirmaba entre risas.Berto Robero habló también sobre la parte más dura de ser padre, aseguraba Berto, admitiendo que sus hijos se llegaban a despertar de media tres veces cada noche. "" reconocía el cómico.