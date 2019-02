María Villalón, ganadora de 'Tu cara me suena' con su imitación de Pasión Vega

Twitter: Tu cara me suena

La séptima edición de 'Tu cara me suena' ya tiene ganadora: María Villalón. La cantante nacida en Málaga se llevó la gala decisiva, en la que los finalistas defendían canciones elegidas por ellos mismos y el jurado sería el público.



Villalón emocionó al público con su imitación de Pasión Vega, interpretando la canción 'Ojos verdes'. La cantante volvía así a triunfar en un concurso, doce años después de ganar la primera edición de 'Factor X', y expresó su gratitud y felicidad a ravés de las redes sociales. "Sigo sin palabras... Os juro que jamás me imaginé ganar 'Tu cara me suena'. Gracias por cambiarme la vida y darme esta oportunidad, todos somos ganadores", escribió en su cuenta de Twitter.







La ganadora se llevó la gala por un margen ajustadísimo, con el 35% de los votos. La gala vivió un momento emocionante cuando la flamante ganadora decidió con el resto de concursantes, para que pudieran donarlo a diferentes organizaciones o asociaciones benéficas.