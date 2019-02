'Harry Potter': Diez grandes agujeros de guion de la saga

Sin duda, la llegada de las películas de Animales fantásticos provocó una auténtica hecatombe en el mundo de Harry Potter, especialmente la última, Los crímenes de Grindewald, que ha provocado que de repente el público compare a J.K. Rowling más con George Lucas, que con J.R.R. Tolkien. No es de extrañar, porque la autora ha introducido nuevas informaciones y tramas que han provocado auténticos agujeros de guion en la saga que ella misma creó.

Y es que cuando Rowling ha empezado a reescribir varias tramas ha generado incoherencias y contradicciones respecto a lo que ella misma había escrito con anterioridad. Ahí se crea un problema, ya que en lugar de aclarar varias subtramas que ya de por sí tenían varias lagunas, lo que hace es generar más interrogantes.

De hecho, ahora que el Mundo Mágico creado por J.K. Rowling ha vuelto con la llegada de la saga de Animales fantásticos, su universo literario tiene más agujeros en sus tramas que Hogwarts con los nargles que solo veía Luna Lovegood. Aunque no solo ocurre con Animales fantásticos, también la saga original tenía unos cuantos agujeros. Por ello, toca hacer un repaso de los 10 peores agujeros de guion que tiene la saga.

1.- Mc Gonagall en Hogwarts

Está claro que la saga de Animales fantásticos no necesitaba tener tantos guiños a la franquicia principal de Harry Potter. ¿El motivo? Quizás por el hecho de que la autora al añadir algunos cameros, no tuvo en cuenta sus propios detalles respecto a posibles incoherencias narrativas. El caso más explícito es el cameo de Minerva McGonagall en Los crímenes de Grindewald.

Tal y como recuerda WhatCulture, el público podrá ver una versión muy joven de la profesora en Hogwarts, algo que no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Que aparezca McGonagall como profesora en 1927 contradice el hecho de que, según su biografía en Pottermore, nació en 1935 y no empezó a dar clases en Hogwarts, según sus propias palabras en Harry Potter y la Orden del Fénix, hasta 1956. Para quien quiera corroborar estos datos, misteriosamente Pottermore ha borrado la fecha de nacimiento de McGonagall. No obstante, la incoherencia sigue ahí. Y no, no es otra profesora con el mismo nombre porque el guion confirma que es ella. Había teorías que comentaban que podía ser su bisabuela pero imposible, ya que su apellido era Ross.

2.- Expecto Patronum para derrotar a un Boggart

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban se supo en las clases de Defensa Contra las Artes Oscuras del profesor Lupin que para derrotar a un Boggart (que se transforma en lo que más miedo a da a la víctima) hay que utilizar el hechizo Riddikulus, mientras se visualiza ese objeto que da terror en una situación cómica, para así anularlo. De ahí que surja la pregunta, ¿Cómo es posible que el profesor Lupin entrene a Harry Potter en el encantamiento Patronus con boggart y no con un dementor de verdad? Para los que no se acuerden, Harry en 'El prisionero de Azkaban' tiene que luchar contra su miedo a los dementores, de ahí el entrenamiento.

De ahí, que haya fans que duden que si el efecto del Expecto Patronum tendría efecto sobre un Boggart. Tanto en los libros como en las películas funciona. Las teorías fan apuntan a que el Boggart se hace tan fuerte transformándose en un dementor, que solo un hechizo Patronus lo puede derrotar. Sin embargo, esto se cae cuando Harry, en El cáliz de fuego, derrota a un Boggart transformado en dementor con un hechizo Riddikulus.

3.-El juramento de sangre

La forma en la que Animales fantásticos: Los crímenes de Grindewald muestra cómo se formó el juramento de sangre entre Dumbledore y Grindewald y de por qué el personaje de Jude Law se muestra reticente a combatir contra su antiguo amigo. Sí, se sabía que, en parte era por los sentimientos que aún tenía por él, pero en la película se enseña que el juramento prohíbe que Dumbledore tomase las armas contra el mago oscuro.

Ese dato es interesante pero, ¿Cuándo hicieron exactamente ese juramento? El hecho es que debido al duelo a tres entre la pareja y Aberforth, que fue lo que le provocó la muerte a Ariana Dumbledore, el juramento se tenía que haber hecho después de la muerte de Ariana. Porque, de lo contrario, ellos no podrían haberse enfrentado en ese duelo que se llevó por delante la vida de su hermana. Sin embargo, esto tampoco tendría lógica, ya que tras la muerte de Ariana, Grindewald huyó del país.

En los mismos libros se narra que Dumbledore y Grindewald no se vieron durante varias décadas después de su duelo, hasta que volvieron a enfrentarse. De ahí que ,literalmente, no haya tiempo para que dicho juramento se produzca. Otro dato, en Los crímenes de Grindewald se ve cómo el Espejo de Oesed le muestra un recuerdo del pasado a Dumbledore. Pero, ¿El Espejo de Oesed no era para mostrar los más profundos y desesperados deseos de quien se viese reflejado?

4- Los dementores no afectan a Neville

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban es cuando el público conoce a los dementores, seres horripilantes que se convierten en una amenaza importante, aunque secundaria, tanto en el libro como en la película. Su primera aparición es cuando hacen detener el tren que va hacia Hogwarts para buscar a Sirius Black. El encuentro con Harry resulta de lo más dramático (hasta el punto de que un dementor intenta besarlo sin ningún motivo aparente), mostrando los traumas del niño ante la muerte de sus padres.

Esto explica que el mayor temor de Harry sean los dementores, más que Voldemort. De hecho, la sola presencia de un dementor le provoca a Harry desmayarse. Sin embargo, surge una pregunta, ¿Por qué los dementores no le afectaban de la misma forma a Neville Longbottom?.

Rowling creó cierto paralelismo entre ambos, Neville también vio cómo sus padres fueron torturados por una de las maldiciones imperdonables y su trauma podría ser aún mayor al ver cómo ellos acabaron completamente dementes. En la película y en el libro se explica que Harry se ve más afectado por la presencia de un dementor debido a los traumas que ha sufrido. ¿Significa eso que Neville no ha tenido tantas heridas emocionales?

5- El amor no se olvida

Una de las escenas finales de Animales fantásticos y dónde encontrarlos es cuando todo el público que ha visto lo sucedido lo logra olvidar gracias a un hechizo Obliviate masivo en forma de lluvia. Más allá de plantear la duda de cómo hubiera podido afectar a aquellas personas que vieron los hechos en las ventanas de los edificios y no se hubieran visto afectadas por la lluvia, el interrogante viene por parte de Jacob.

Jacob tiene que entrar en la lluvia y olvidar todo lo que ha visto. Sin embargo, en la secuela parece ser que no se vio afectado por la lluvia. Es más, se dice que solo le hizo olvidar los malos recuerdos. Sin embargo, Jacob al final de los créditos de la primera película logró recordar a criaturas bastante desagradables que no le hubiera podido dejar un buen recuerdo, como su momento con un Erumpent.

6.- El ojo que todo lo ve

Cuando en los libros y en las películas se conoce a Ojoloco Moody ya se comenta que su ojo mágico puede ver a través de cualquier cosa, incluidos los encantamientos mágicos. De hecho, el ojo le sirve a cualquier persona que lo utilice, como ocurrió con Barty Crouch hijo. El ojo es tan poderoso que puede ver a través de la capa de invisibilidad de Harry.

Realmente no habría ningún problema en esto hasta que se llega a 'Harry Potter y las reliquias de la muerte', cuando se descubre que la capa de invisibilidad es una de las reliquias de la muerte, lo que le otorga un poder superior al conceder a quien lo use la "auténtica invisibilidad". Entonces, si la capa es tan poderosa, ¿Cómo puede ver Moody a través de ella?.

Aunque hay teorías sobre ello, las más razonables son que la leyenda de las Reliquias ha exagerado su poder o que fue Dumbledore el que le creó el ojo a Moody sabiendo el poder de la capa, lo importante es que J.K. Rowling nunca ha explicado este hecho, formándose un interrogante.

7.- Tecnologías más avanzadas en el pasado



Un aspecto en el que hay que tener mucho cuidado en las precuelas, especialmente aquellas con son de películas de ciencia ficción o que tienen elementos fantásticos, es evitar crear artilugios o tecnología más avanzada que la época de las películas originales, básicamente para no crear anacronismos. Algo que parece que no ha podido evitar J.K. Rowling en 'Los crímenes de Grindewald'.

En la secuela de Animales fantásticos, Newt Scamander explica que los Nifflers pueden utilizar el oro para crear mapas que son capaces de recrear una escena de un crimen y así rastrear a cualquiera de los involucrados. Salvo que los Nifflers se hayan extinguido, ¿Cómo fue posible que no se usara ninguno para demostrar que Sirius Black no asesinó a Peter Pettigrew y que éste fue el verdadero traidor?

8.- Harry y los Thestrals



Entre los fans ha habido muchas discusiones sobre la posibilidad de Harry de ver a los Thestrals. El niño mago puede empezar a verlos en La Orden del Fénix, antes eran invisibles para él. El motivo fue, según explicó la autora, la muerte de Cedric Diggory durante el torneo de los Tres Magos. La explicación que dio Rowling sobre por qué Harry no pudo verlos al final de El cáliz de fuego, cuando va a tomar el tren de regreso a casa, fue por que "aún no había procesado la muerte" de su compañero Cedric y que la muerte de sus padres no contaba porque no era aún del todo consciente de lo que ocurría.

Sí, tiene sentido, pero eso no significa que Harry no haya presenciado una horrible muerte antes de ver a Cedric ser asesinado por Voldemort. En La piedra filosofal Harry es testigo (y participa también) en la muerte del profesor Quirell. Cuando el profesor Quirell intenta tocarlo, su cuerpo empieza a desintegrarse. En las imágenes se puede ver cómo Harry, a sabiendas, le toca la cara con las manos, viendo cómo el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras acaba completamente desintegrado. Parece que las muertes de los villanos, por más morbosas que sean, no cuentan.

9.-La trampa de Grindewald a Queenie

Sin temor a equivocarse Queenie podría ser considerada como la maga más poderosa de toda la saga de Harry Potter, en referencia a sus habilidades. Sí, Harry es el niño que sobrevivió, Voldemort y Grindewald son increíblemente hábiles y Credence es una auténtica bomba de relojería. Sin embargo, los cuatro son volátiles y ninguno de ellos posee el don que tiene Queenie: poder leer la mente.

Queenie puede leer lo que está pensando cualquier persona, también lo que está sintiendo en ese momento. De ahí que ella nunca pudiera ser asesinada si es de forma premeditada, ya que podría leer todo lo planeado. De ahí que para Grindewald sea importante reclutarla. Sin embargo, la forma en la que cae bajo la influencia del mago oscuro, con cariño, es un poco absurda.

La excusa de que la rabia que siente Queenie hacia su hermana y que Jacob la ha abandonado (cuando podría perfectamente haber sido asesinado por Grindewald) es completamente absurda y estúpida. Es ilógica porque, precisamente, Queenie es capaz de leer la mente y podría haber dado cuenta del embuste de Grindewald. No tiene sentido que sea capaz de percibir los pensamientos involuntarios de Jacob y no sea capaz de descubrir la treta de la que está siendo víctima por parte de Grindewald.

10.- Dumbledore no confiaba en la orden del Fénix

La verdad es que Albus Dumbledore no era un buen mentor, fue peligrosamente impulsivo y tremendamente desconfiado. Sí, era el principal nexo de unión entre los tres protagonistas y sus misiones en las novelas y en las películas, especialmente en 'Las reliquias de la muerte'. Sin embargo, ¿Entonces para qué creó la Orden del Fénixsi iba a acabar siendo mero atrezzo?.

Cuando se descubre la existencia de los Horrocruxes, Dumbledore insiste a Harry, Ron y Hermione que no le revelen a nadie la existencia de estos. Lo hace sugiriendo que así estarán más protegidos, debido a que así se evitaría pasar información a Voldemort, que podría hacer todo lo posible para detenerlos. Esto no tiene ningún sentido ya que los miembros de la Orden del Fénix fueron elegidos por el propio Dumbledore al ser dignos de su máxima confianza.

Entonces, ¿cómo es que ya no confiaba en ellos? ¿Acaso Lupin o Kingsley no hubieran podido ser aliados valiosos para los tres protagonistas durante el viaje? Como bien se sabe, al final, Voldemort acaba sabiendo los planes de los tres, ya que está conectado con los Horrocruxes. Así, tantas precauciones, para nada.