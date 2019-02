'Chester': Desgarrador relato de James Rhodes al narrar los abusos sexuales que sufrió de niño

James Rhodes se sentó este domingo en el 'Chester' de Risto Mejide en Cuatro. El británico relató la traumática experiencia que vivió en su infancia, cuando fue violado por un profesor. "Mi profesor de educación física me violó oral y analmente de los 6 a los 11 años", explicó.





"Eso es porque cada vez que el tío me estaba haciendo una felación, yo lloraba" #ChesterSatán

Un desgarrador relato del escritor y pianista siguió en el '', donde aseguró "sentirse cómplice" por no haber hablado de ese episodio hasta los 35 años. "Todavía me siento culpable por ello"."Un día me pidió que me quedase con él a recoger.", narró ante Risto Mejide. Laprosigue dadas las secuelas físicas y psicológicas que sufre, como consecuencia de dichos. "", relató.