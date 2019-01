'Got Talent': Lágrimas y magia para hacer frente a 'La Voz'

'Got Talent' ha regresado este lunes al prime time de Telecinco. El talent show se ha estrenado para hacer frente en la parrilla a su gran rival, 'La Voz' de Antena 3.



El estreno de 'Got Talent' no ha defraudado y ha dejado momentos de lo más especiales. El renovado jurado del programa, en el que se estrenan Paz Padilla y Eva Isanta, y en el que siguen Risto Mejide y Edurne, vivió momentos muy emocionantes.



Uno de los momentos más destacados de la noche en 'Got Talent' fue cuando un coro de personas afectadas con alzheimer salió al escenario a cantar 'Mamma mia'.





#VuelveGotTalent "Todos ellos tienen diagnosticada la enfermedad de alzheimer y queremos demostrar el poder que tiene la música "https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/cogvFiM23U — Got Talent España (@GotTalentES) 28 de enero de 2019

?? #VuelveGotTalent Imposible contener la emoción con 'El coro de les veus de la memoria': "Las canciones se nos quedan grabadas en el corazón" https://t.co/k8Wa5qBsbp pic.twitter.com/76jD4FSyTS — Got Talent España (@GotTalentES) 28 de enero de 2019

Las lágrimas dieron paso a la tensión

Aplausos para la magia

Los miembros del jurado vieron desbordadas sus emociones y los espectadores fueron testigos de lasLo mismo le pasó a Edurne que, tras ser invitada a cantar con dicho coro, rompió a llorar.Si algo caracteriza a '', además de la emoción, es la tensión. En esta entrega parece que el jurado no renuncia a esos momentos tan comentados y su primer programa de esta temporada vivió su primer enfrentamiento entre el jurado y uno de los concursantes. Un joven saltó al escenario para imitar a Falete y convertirse en "su sustituto en televisión". Tras su actuación, Risto Mejide no dudó en lanzar su veredicto. "", le dijo el publicista, a lo que la promesa de artista le respondió "".Otra de las actuaciones más destacadas fue la del joven mago. Este artista enamoró al jurado de '' con el mítico truco dede doblar los cubiertos sin tocarlos.no lo dudaron y le dieron el 'sí' unánime.