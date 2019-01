Al rico y grandioso puchero colectivo de La Florida

El barrio de La Florida de La Orotava continúa inmerso en sus festejos en honor a San Antonio Abad, y esta tarde ha acogido uno de los actos más populares: El tradicional puchero canario, uno de los mayores y más sabrosos que se realizan en el Archipiélago, como bien sabían los más de 6.000 comensales que se dieron cita desde el mediodía para saborear un plato elaborado con los mejores productos que crecen en la tierra de ese municipio norteño. Y para tantos platos hacen falta muchos kilos de verduras y de carnes, tantos que para hacerse una idea solo de perejil se picaron 20 kilos para el majado que se repartiría luego en un total de 74 calderos o perolas, algunas de ellas capaces de albergar hasta 100 kilos. En total más de 7.000 kilos de verduras y carnes guisadas con fuego de leña.

La comisión de fiestas de la Asociación San Antonio Abad y el Club de la Tercera Edad se encargaron de la elaboración, para la que contaron con la colaboración de vecinos y otros colectivos del barrio que preparan a lo largo de todo el año esta fiesta pues la mayor parte de las verduras se plantan en las fincas de los vecinos. Como el vino, un clado tinto estupendo hecho con los futos de las viñas que crecen en este agradecido paraje de La Orotava.

Y qué decir del gigantesco lebrillo en el que durante horas se amasó el escaldón, con gofio hecho en uno de los molinos más antiguos del lugar. Fueron en total 250 kilos de mezcla de trigo y millo tostados que hicieron las delicias de aquellos que prefieren el tradicional plato de verduras y carne amasado remojado con mojo verde de cilantro. Y cuando todo el mundo estuvo servido, la organizó permitió que los vecinos volvieran a pasar por delante de los calderos con sus recipientes para llevar más a casa.

Entre los asistentes más conocidos no faltaron el alcalde de la Villa de La Orotava, Francisco Linares; su antecesor en el cargo, Isaac Valencia; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; los vicepresidentes de la institución insular, Efraín Medina y Aurelio Abreu; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; y alcaldes de la comarca como Manuel Domínguez (Los Realejos) o Lope Afonso (Puerto de la Cruz), tampoco faltó el presidente regional del Partido Popular, Asier Antona. No hubo declaraciones, no pronunciaron palabra alguna, salvo para comentar que "el puchero está buenísimo".