Así ha sido el adiós definitivo de 'Operación Triunfo 2018'

'Operación Triunfo 2018' dice adiós. El programa emitió este miércoles 26 de diciembre la que era oficialmente su última gala de la edición. Un especial navideño en el que los cinco finalistas no solo estuvieron arropados por sus compañeros, sino que compartieron escenario con algunos artistas de renombre e incluso contaron con la presencia de Aitana, Amaia, Alfred y Ana Guerra, finalistas de 'OT 2017'.

La noche empezó por todo lo alto, con los 16 concursantes de 'OT 2018' entonando 'Somos' y, esta vez, sin el solo de Marta. Tras la presentación, Famous reveló que ya, por fin, había asimilado que ganó el concurso.

La primera actuación de la noche vino de la mano de Gisela, que cantó 'Amigos', canción que se encuentra en la banda sonora de la nueva película de 'Los Lunnis'. De un tema alegre se pasó a uno emotivo. Julia e India Martinez brindaron un conmovedor '90 minutos' que dejó a más de uno sin habla.

Alfred fue el siguiente en pisar el escenario con un popurrí de sus mejores temas. 'Wonder', 'Et vull Veure' y 'De la tierra hasta marte' fueron las elegidas para conquistar al público de la gala de Navidad. Seguidamente, Luz Casal deleitó con su nuevo tema 'Miénteme al oído'.

No hacía mucho que Ana Guerra visitara 'OT' para cantar 'Bajito'. Esta vez, la canaria optó por un bolero y, acompañada por Manu Guix al piano, cantó por primera vez 'Olvídame'.

Llegó el momento de las gallegas. Sabela se subió al escenario para cantar con Rosa Cedrón 'Negro Caravel', una actuación delicada y que mostró la complicidad que existe entre ambas.

La siguiente en deleitar al público con su voz fue Natalia. Acompañada por el cantante español Beret, la tercera finalista de 'OT 2018' interpretó 'Lo siento', canción que compartió con Damion en la tercera gala.

Aitana, quien quedó en el segundo puesto de 'OT 2017', regresó de manera magnífica, haciendo olvidar su actuación de 'Teléfono', que fue muy criticada. La ex finalista interpretó su single 'Vas a quedarte' y conmovió a todo el público.

Alba Reche, quien quedó en el segundo puesto de 'OT 2018', a un 1% de Famous, interpretó una genial presentación del tema 'Je Veux' con nada menos que la cantante francesa Zaz. Esta presentación fue, sin duda, una las actuaciones de la noche.

La magia la puso Amaia. La navarra demostró en el escenario por qué fue la que se llevó el premio en la edición anterior con 'Perdona (Ahora sí que sí)' de Carolina Durante.

Y llegó el turno del ganador de 'OT 2018'. Famous cantó 'Nobody but you' a dúo con César Sampson el representante de Austria en Eurovisión en 2018 y un ídolo para el sevillano.

Emotiva despedida

"Llega el momento de decir hasta siempre, o hasta pronto. Espero que sea hasta pronto, la verdad", confesó Roberto Leal, tras el último vídeo. "Feliz año nuevo, Maricarmen", deseó también el sevillano, recurriendo una vez más a su habitual buen humor. Una corta despedida con la que dio paso a los concursantes, que pusieron el punto final a la gala interpretando 'Buenas noches', un tema que nació dentro de la Academia. "Creo que es la mejor forma de decir adiós a esta edición", concluyó el presentador.