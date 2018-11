'Superlópez': Un superhéroe a la española

Para ser la primera incursión que el cine español efectúa en el mundo de los superhéroes hay que decir que las cosas no han salido del todo mal. Tampoco es como para vanagloriarse de los resultados, que en el mejor de los casos son discretos, pero por lo menos no es un producto aburrido y estúpido y se ha logrado superar ese riesgo. De esta forma se puede decir que sin llegar a lo que sería de desear y teniendo en cuenta que el presupuesto de la cinta, siendo elevado para una producción "made in Spain", es ínfimo comparado con cualquier largometraje de la especialidad de Hollywood, contiene los suficientes ingredientes para que el auditorio menudo se entretenga.

El director Javier Ruiz Caldera, que se enfrenta a su quinta película, tras 'Spanish movie', 'Promoción fantasma', 'Tres bodas de más' y 'Anacleto. Agente secreto' consigue mejorar su trabajo y abrir esperanzadoras expectativas de futuro, sobre todo si reparamos en sus dos primeras experiencias. Siguiendo con absoluta claridad el modelo 'Superman', del que entre otras cosas, se apropia de sus orígenes, que están en otro planeta –aunque ha sido criado por sus terrícolas padres adoptivos–, y de la combinación de cine de aventuras y de relato fantástico, la aportación nueva que nos depara es su sentido del humor, que trata de invadir, con mayor o menor fortuna, todos los rincones de la cinta, burlándose de los personajes y multiplicando los golpes del protagonista, que no para de pegarse auténticos trompazos.

Es el peaje que debe pagar por convertirse en 'Superman', que por fin ya de adulto descubre su personalidad tras crecer en el más puro anonimato junto a un mecánico de automóviles y su simpática esposa. Llamado para salvar a la humanidad, pronto será consciente de que el peligro procede del planeta Chitón y de su siniestro villano, el dictador Skorba, que cuenta con los servicios de su hija, la atractiva y pérfida Ágata. Con semejante amenaza, Juan López, que es el nombre auténtico del superhéroe, es consciente de que solo su ayuda puede evitar lo peor.