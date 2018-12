"El Orkambi, aunque no cure, supone una mejora en la calidad de vida de los enfermos"

"Llevamos tres años esperando y confiamos en que la ministra y los consejeros nos den un sí", señala con convicción Blanca Gálvez, integrante de la Plataforma para la financiación de un medicamento que "les da una mejoría en la calidad de vida, ya que, aunque no cure, va frenando la enfermedad y ayudaría a que no tuvieran que tomar tantos medicamentos y antibióticos y reduciría los ingresos hospitalarios". Ello iría en beneficio de su hija de 16 años y que "tiene una pseudomona y un estafilococo, por lo que está con un ciclo de antibióticos de seis meses, inhalado y por boca", por lo que "esperamos que esos bichitos no le hagan daño en el pulmón".