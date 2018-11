Esnifan la bandera española en defensa de Dani Mateo

La polémica de la bandera sigue trayendo cola. En mitad de la ola de solidaridad con el humorista Dani Mateo, que tuvo que declarar ante el juez el pasado lunes por sonarse la nariz con una bandera de España en un 'sketch' de 'El Intermedio', TV3 ha vuelto a defender su labor. ¿Cómo? Esnifando los mocos que habían dejado sobre la bandera utilizada la semana pasada.

Toni Soler, el presentador de 'Està Passant', hablaba sobre la declaración judicial de Dani Mateo cuando un colaborador ha pedido que le traigan la bandera para "arreglar" lo que habían hecho la semana pasada, cuando también se sonaron con la enseña nacional. "Si el problema con Dani Mateo son los mocos, tengo la solución".

Dicho y hecho. La fuerza de aspiración del colaborador era tan fuerte que Soler le advertía: "Te has esnifado una barra, te has esnifado Navarra". "¡Me siento como la cabra de la legión!", gritaba el colaborador tras recuperar sus fluidos de la enseña. Ante esta escena, el presentador se defendía: "Yo no tengo nada que ver con esto".