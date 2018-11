Kiko Rivera habla de su depresión en 'Viva la vida'

Kiko Rivera ha visitado el plató de 'Viva la vida' para presentar su nuevo single, Mentirosa. Tras la fiesta que ofreció en una conocida discoteca de Madrid, el Dj ha decidido abrir su corazón a Emma García.



Muy sincero, el hijo de Isabel Pantoja explicaba que tras superar su depresión se encuentra "en el mejor momento de mi vida, sentimentalmente, laboralmente y familiarmente". Aún así, recuerda con tristeza sus meses alejado de los escenarios: "He pasado por una depresión en la que lo he pasado muy mal. Me operé, perdí 40 kilos en ocho meses y me dejó la cabeza destrozada porque yo quería comer y no podía, tenía hambre. Eso junto con un cúmulo de cosas personales me dejó K.O.".



Superado el bache, Kiko está centrado en su carrera donde cuenta con el apoyo incondicional de su madre: "Yo siempre he tenido una relación estupenda con mi madre, es un maravilloso ser, ¿qué voy a decir yo de mi madre?". Además, explicaba cómo vivió su éxito en la fiesta de Halloween que dio en Nueva York: "Es una de las experiencias más bonitas que he sentido. Llegar a un país en el que no he estado nunca y sentirme tan querido. Me quisieron, me apoyaron, me pedían fotos, aquello estaba a rebosar, colas de 20 minutos. Fue estupendo, espectacular y ya tengo muchas ganas de volver".