"Fue la peor noche de mi vida"

Es complicado encasillar a Juan Diego Amador. Geógrafo, técnico deportivo de montaña y barrancos, profesor de secundaria, alpinista, montañero, guía... En resumen, un aventurero.

El hito por el que siempre será recordado es el de convertirse, el 17 de mayo de 2004, en el primer canario en ascender al Everest, el techo del mundo con 8.848 metros. Coronó dos ochomiles más: el Cho-Oyu (8.201 metros, 5 de octubre de 2002) y el Gasherbrum II (8.035 metros, 21 de junio de 2003).

Ahora vuelve a la actualidad por una montaña mucho más pequeña (6.025 metros) pero no menos especial: en septiembre del año pasado, Amador, junto al alpinista granadino David Pérez y el cámara y realizador tinerfeño Jorge Rojas, hacían cima en el Pico Islas Canarias, en el Himalaya indio. Así lo pudo llamar gracias a que jamás había sido pisado por el hombre.

El Espacio Cultural CajaCanarias acoge la tarde-noche de este viernes (20:00 horas) el estreno del largometraje UTHO. Despertar, basado en esa ascensión.

Se trata de un documental de ficción del cineasta Jorge Rojas que cuenta el día a día de la expedición al Himalaya indio y el ascenso de los alpinistas Amador y Pérez a la mencionada cima. El actor Carlos Pedrós, integrante de Abubukaka, le da el toque de ficción dando vida al periodista Dani.

"Los entrenamientos, las gestiones, la convivencia y la escalada son el telón de fondo para desarrollar una reflexión íntima y provocadora que intenta dar respuestas no solo a los deportistas, sino también a escritores, empresarios, pintores, cineastas, músicos, etc.

En definitiva, a todo ser humano que se mueva usando como combustible la pasión", señala la nota de presentación de la película. Aprovechando este estreno, LA OPINIÓN DE TENERIFE ha dialogado con el alpinista Juan Diego Amador.

Empiezo haciéndole una pregunta que aparece en la sinopsis y que intenta responder el documental. ¿Qué mueve a un alpinista a emprender una aventura?

En mi caso fundamentalmente son dos cosas: mi pasión por el alpinismo y mi espíritu inquieto y viajero, que cada día alimenta mis ganas de descubrir, de explorar, de comprobar que los rincones que visito son como los imagino. Además, en el caso del Himalaya indio, quería experimentar qué siente un ser humano cuando entra en un territorio en el que nadie antes había estado. Esa sensación de descubrimiento es única, no por ¡el simple hecho de ser primero, sino por lo que supone descubrir cada metro.

No fue un ochomil pero sí una montaña inexplorada. Eso le dio un encanto especial. Pero, además, fue difícil. ¿Qué pasó?

Fue especial desde el minuto uno pues en el siglo XXI es muy fácil planificar un viaje a un lugar, pues ya todo se ha visitado con anterioridad. Sin embargo, tener que organizar una expedición a una montaña de 6.000 metros y virgen, en una región con un conflicto bélico entre India y Paquistán, exige tener una gran experiencia en este tipo de aventuras. Por eso he disfrutado tanto, pues coronar el Pico Islas Canarias ha exigido lo mejor de mi como alpinista y como geógrafo: entrenamientos, búsqueda de información, permisos, mapas, croquis... Sin duda, como experiencia en montaña, ha sido la más completa que he vivido, y de la que más satisfecho he bajado. No es casualidad que se nos haya reconocido con una nominación a los Piolets de Oro 2018, el máximo galardón del alpinismo internacional.

Hubo un momento en que la expedición se complicó.

Nos vimos obligados a vivaquear en la parte alta de la montaña, sin nada más que lo que llevábamos puesto. Fue la peor noche de mi vida, pues la temperatura bajó, no paraba de nevar y estábamos a la intemperie. Al día siguiente la montaña amaneció cargada de nieve y había un gran riesgo de aludes. Tardamos doce horas en bajar y hubo momentos realmente complicados que se ven en el documental.

¿Hay opciones de que ese nombre se quede para siempre?

El nombre Pico Islas Canarias quedó inscrito para siempre en los registros de la India Mountanering Foundation, es decir, para el alpinismo. Por tanto, cualquiera que solicite un permiso para ascender a ese pico de 6.025 metros tendrá en sus documentos Pico Islas Canarias. Sin embargo, nunca aparecerá en los mapas, algo con lo que yo tampoco estaría de acuerdo, pues la toponimia deben ponerla las comunidades locales, algo que siempre he defendido como geógrafo.

Vuelve a formar tándem en este documental con el cámara Jorge Rojas. Forman un equipo inseparable.

Jorge Rojas y yo empezamos a compartir expedición en mi primer 8.000, el Cho-Oyu, en 2002. Desde entonces siempre tiene las puertas abiertas en mis viajes y me acompaña cuando puede. En esta ocasión le dije que quería ascender a una montaña virgen y que quería contar una historia distinta, que hablara de la dimensión humana, de las pasiones, y que me permitiera desarrollar la historia que conté en mi charla TED: Para vivir así, mejor no morirme nunca. Jorge entendió la idea desde el primer momento y se ha encargado de contarla en leguaje cinematográfico. Es uno de mis mejores amigos, a lo que se le une que es un gran compañero de viaje, y encima, es el cámara más creativo que conozco y el mejor editor. En este documental ha asumido el papel de la Dirección y creo que UTHO será un éxito y gustará mucho porque detrás está Jorge Rojas y toda su creatividad y buen hacer.

El otro compañero es David Pérez, alpinista granadino.

David es un amigo de Granada y mi compañero de cordada en esta expedición. Nos conocemos desde hace diez años y lo quiero como a un hermano pequeño. Compartimos la formación de guías de montaña y desde entonces hemos hecho varios viajes juntos (Perú, Nepal, India...). Creo que es uno de los jóvenes alpinistas españoles con mayor proyección. Su fortaleza y capacidad técnica, unidas a mi experiencia en el Himalaya, nos han dado maravillosos resultados.

Para desarrollar el guión has invitado al psicólogo Leocadio Martín, el doctor en Ciencias del Deporte y la Actividad Física Fernando Hernández y Mick Fowler, de los mejores alpinistas de todos los tiempos. ¿Qué aportan?

Cuando me planteé hacer un documental como Utho. Despertar tenía claro que quería entrar en un tema complejo y dar respuesta a preguntas como: ¿qué mueve al ser humano a salir de la zona de confort?, ¿dónde nace la necesidad de aventura?, ¿cuándo estamos conectados y cuándo desconectados de nosotros mismos? Para ello necesitábamos a alguien que hablara desde un punto de vista científico, y a Jorge Rojas se le ocurrió la figura de un psicólogo que diera peso a esa parte del guión. Por eso contamos con Leocadio Martín. Mordió el anzuelo muy rápido. Asimismo, queríamos hablar de los límites del cuerpo y de los condicionantes de la altitud, y quien mejor que Fernando Hernández Abad, mi entrenador desde hace años. Su aportación es determinante para dar a conocer la realidad metabólica y de exposición de nuestro deporte. Mick Fowler, por su parte, es uno de los mejores alpinistas de todos los tiempos. Ha ganado tres Piolets de Oro, el único en hacerlo. Cuando David y yo decidimos ir en busca de una montaña virgen, le escribí. Fue muy generoso y me facilitó mucha información. En febrero lo visitamos en su casa de Manchester. Quien mejor que él para valorar las dimensiones de nuestra ascensión.

¿Qué le diría a un amigo para animarlo a ver el documental?

Que sin duda le va a gustar. Es distinto. No he visto nada que se le parezca. Es un falso documental, con una historia muy divertida de ficción, con grandes dosis de humor, en el papel del periodista Dani, que interpreta el actor Carlos Pedrós (Abubukaka). Su papel es fundamental en UTHO. Despertar. Llevamos un año de trabajo y en todo momento ha dado lo mejor de sí. Además, es un apasionado de la montaña, por lo que ha sido fácil que hiciera suyo el proyecto.

¿Su próxima aventura?

Me apetece mucho volver a un 8.000, quizás al Nanga Parbat, de donde me tuve que bajar por un accidente, pero también sueño con Patagonia y otros muchos lugares. Pronto daré forma a un nuevo viaje.

¿Ve documentales de alpinismo? ¿Cuál le ha impresionado?

Como película, Tocando el Vacío, y como documentales, me gustan mucho los históricos, que cuentan las hazañas de los pioneros, como El Hombre y la Montaña o Atrapados en el Hielo.



¿Qué recuerdos guarda del Everest?

Muchos, todos buenos. A menudo me descubro recordando momentos de esta y otras montañas. Imagínate, si sumo el tiempo que he estado de expedición, podría sumar cuatro o cinco años de mi vida. Pero me quedo con un momento: el día 17 de mayo de 2004, cuando pisé la cima del Everest. Lo primero que hice fue sacar el teléfono satélite y llamar a mis padres. Ha sido el momento más emotivo que la montaña me ha regalado. Hace 14 años hice el Everest y aún hoy nadie más de Canarias lo ha ascendido. Sin duda fue muy importante. Pero tuve que hacer muchos Everest para afrontar un reto como coronar una cima virgen en el Himalaya.