'Rambo 5: Last Blood' revela la primera imagen oficial

Lionsgate ha publicado la primera imagen oficial del regreso de Sylvester Stallone a su icónico papel de John Rambo en 'Rambo 5: Last Blood'. El actor ya había compartido en sus redes imágenes desde el set de rodaje, pero esta es la primera foto oficial publicada por el estudio. El soldado ha vuelto.



En la foto aparece Stallone como un viejo John Rambo vistiendo un sombrero de vaquero negro y un chubasquero que le protegen de la lluvia. La imagen en sí no revela ningún detalle de la trama, pero en el pie de foto dice: "Es hora de convertirse en guerra. Sylvester Stallone está de vuelta en el primer vistazo a 'Rambo V: Last Blood'".





Time to become war. @TheSlyStallone is back with your first look at Rambo V: Last Blood. #RamboV pic.twitter.com/b1vWEbC3Qz