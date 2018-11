'Juego de Tronos' revela la primera imagen y el arranque de la última temporada

El misterio que envuelve la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' va siendo desvelado. La serie inspirada en los libros de George R.R. Martin ha intentado evitar la más mínima filtración del épico final, por lo que cualquier dato es relevante para los seguidores de la ficción, que comienzan a impacientarse por su estreno. Inesperadamente, Juego de Tronos ha mostrado la primera imagen de su temporada definitiva y lo ha hecho en la portada del número semanal de Entertainment Weekly.



Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Nieve (Kit Harington) protagonizan la esperada fotografía, en la que ambos aparecen abrazados en la nieve. El encuentro entre la Madre de Dragones y el Rey en el Norte en la pasada temporada fue uno de los momentos más celebrados por los seguidores de la serie, y la imagen revela que los dos, juntos, tendrán una gran presencia en la última entrega.





The first official photo from #GameOfThrones´ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U