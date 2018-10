'GH VIP': Aurah vuelve a verse las caras con Jesé Rodríguez

La situación judicial de Aurah Ruiz se complica. La concursante de 'Gran Hermano VIP' ha vuelto a abandonar la casa para enfrentarse de nuevo en los juzgados con su ex.

Si hace unas semanas salía temporalmente de Guadalix de la Sierra para declarar en un juicio que tiene pendiente por supuestas injurias, calumnias y coacciones contra Jesé Rodríguez, ahora el jugador del PSG ha pedido la guardia y custodia del hijo de ambos, el pequeño Nyan.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de darle la noticia a Aurah hace unos días. Una situación que le duele especialmente a la canaria: "Esto me supera más que lo anterior porque me toca más el corazón. Fuerzas tengo, pero la cabeza aquí dentro...". Además, explicaba que no se plantea abandonar pero que todo depende del juicio: "Nyan es lo primero para mí. No quiero que se complique más la situación. No quiero abandonar, pero si esto se complica, lo primero es mi hijo".

Así, a primera hora de este miércoles Aurah Ruiz ha abandonado 'GH VIP' para acudir al juicio que la enfrenta con su ex. Sin mediar palabra con la prensa, la concursante ha entrado en los juzgados acompañada por un miembro del concurso.