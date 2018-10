"La Laguna es las Termópilas y los siete ediles de CC, los 300 espartanos"

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), lleva dos días guardando silencio sobre el anuncio del PSOE de que rompe el pacto del Gobierno municipal. Pero hoy hablará después de haber consultado con los líderes de la formación nacionalista y sus asesores las posibles salidas a esta nueva crisis en el Ayuntamiento de Aguere. Quienes sí han hablado son algunos de sus compañeros de CC en cargos importantes de las administraciones isleñas. Y hay unanimidad: "Es una consecuencia de los problemas internos del propio PSOE".

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, aseguró que "este es otro episodio más de la crisis interna del PSOE" tras la elección de Luis Yeray Gutiérrez como candidato a la Alcaldía, las corrientes internas y la expulsión de Javier Abreu, y que "pasa factura al Gobierno municipal y a los ciudadanos". "Lamento esta dinámica que genera inestabilidad", apuntó, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, mostrando su desagrado por que "los problemas de dentro de los partidos terminan afectando al futuro de los ciudadanos". Una consecuencia de esta decisión socialista, que parece descartada por ahora, es que CC tome represalias rompiendo con el PSOE en aquellas instituciones en las que mantiene un pacto, como el propio Cabildo de Tenerife. Sobre el futuro de este acuerdo de gobierno en la institución insular, su presidente comentó que "va a depender mucho del PSOE, que es quien está generando inestabilidad", y se verá "hasta dónde quieren llegar" en un momento en el que muchos de los consejeros no van a repetir en la lista electoral.

Otro alto cargo coalicionaro que salió ayer a la palestra fue José Manuel Bermúdez. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife manifestó que la decisión del PSOE "no tiene demasiado sentido", salvo que sea "una estrategia electoralista o partidista" de los socialistas laguneros, según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Pensar en los vecinos

En una rueda de prensa sobre la rehabilitación del castillo de San Andrés, el regidor chicharrero apuntó que respeta los planteamientos que cualquier partido político pueda tener, pero acto seguido añadió que cree "francamente" que salir de un gobierno municipal siete meses antes de unas elecciones "no tiene mucho sentido si uno piensa en los vecinos de La Laguna". En su opinión, la ruptura del pacto por parte de los socialistas laguneros "podría tener sentido desde la estrategia electoralista o partidista, pero muy poco si uno piensa en el municipio". "No tiene demasiado sentido pensando siempre en los vecinos y no en el partido", concluyó Bermúdez.

Pero si una declaración llamó la atención fue la de Alberto Bernabé, consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño. "La Laguna es las Termópilas y los siete concejales de Coalición Canaria, los 300 espartanos". Es el símil que utilizó Bernabé para ensalzar la "heroicidad" de José Alberto Díaz y los suyos a la hora de afrontar siete meses al frente de un Gobierno municipal con solo siete concejales. Utilizó para ello la mítica leyenda de la batalla de las Termópilas.

"No solemos meternos en asuntos internos de otros partidos pero cuando está en juego la gobernabilidad de un municipio como La Laguna, sí. Y si CC tiene que gobernar con siete ediles, lo hará con toda la dignidad y esfuerzo por el bien de los laguneros", subrayó Bernabé en declaraciones a la opinión de tenerife. Se mostró especialmente crítico con el líder insular de los socialistas tinerfeños, Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora y próximo candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Tenerife. "Pedro Martín está demostrando grandes dosis de desconocimiento incluso de lo que ocurre en su propio partido. En una reciente entrevista criticó la gestión del Cabildo en materia de vivienda, cuando ese área está dirigida por compañeros de su propia formación. O no se entera o no conoce a sus propios colegas", enfatizó el consejero de Turismo.

"Sus intereses"

"El PSOE parece estar solo preocupado por sus intereses electorales y sus luchas internas. Coalición Canaria se centra en los ciudadanos y en la gestión de un municipio tan importante como La Laguna. Esa es la principal diferencia", concluyó Alberto Bernabé.

Guadalupe González Taño, secretaria de Organización de Coalición Canaria, habló sobre la crisis de La Laguna tras la reunión del Comité Permanente de CC. "En estos momentos, los planteamientos del PSOE en La Laguna tienen más que ver con problemas internos y con una lucha por el poder que se ha producido en los últimos días en relación con la candidatura, más que con un problema de gestión", puntualizó. "Vamos a seguir trabajando por el bien de los laguneros. Si no se pueden aprobar los presupuestos, se prorrogarán. La prórroga de presupuestos es una práctica habitual. Los compañeros de CC en La Laguna asumirán esas áreas. Estamos seguros de que seguirán trabajando por el bien del Ayuntamiento. El alcalde lo está haciendo muy bien", concluyó González Taño en declaraciones a los medios tras la reunión.