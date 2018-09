Kike Calleja responde a las acusaciones sobre su vídeo tirando basura en la playa de Las Gaviotas

"Si no me preguntas, no sabrás de qué va nuestro programa". Así ha sido de tajante Kike Calleja, alpinista y reportero de 'Volando voy', de Cuatro, sobre el vídeo en el que se puede observar al hermano menor de Jesús Calleja depositando basura en la playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife.

El hermano del conocido montañista ha querido responder a la bañista públicamente. Para ello, entró en directo en Radio Club Tenerife y explicó que el programa simplemente quería "grabar unos planos recursos con la elaboración de un bodegón para mostrar qué objetos suelen llegar a nuestras playas", y que además "podía haberse realizado la grabación en cualquier otro lugar, pero eligieron esa, por recomendación de unos amigos biólogos". Asimismo explicó que las críticas de la bañista le parecen "una bobada, una chiquillada".

El leonés explicó que se encuentran en la isla de Tenerife para entre otras cosas -además de filmar el siguiente programa denominado 'Río Salvaje'-, realizar una suelta de tortugas, por lo que asegura que tanto él como su equipo están concienciados con cuidar el medio ambiente.