A despejar las dudas

Sin apenas margen para digerir y analizar lo ocurrido en Tarragona hace tan solo seis días, el CD Tenerife afronta su segundo partido oficial de la temporada hoy en horario nocturno (Juegos del Mediterráneo, 21:00 horas) y con la inequívoca intención de despejar las dudas que alimentó en su estreno.

La primera consigna es salir enchufados, extremar al concentración al inicio y evitar que se reproduzca una primera mitad paupérrima como la del lunes. En otras condiciones y contra otro rival, 45 minutos a un ritmo tan bajo podrían haber ocasionado daños gravísimos. Para fortuna de los blanquiazules, el Nástic les perdonó (1-0 al descanso) y luego pudieron salvar al menos un punto.

El Almería será un adversario parecido al del primer capítulo liguero. Transformado a partir de una auténtica revolución, salvado in extremis la temporada pasada -lleva tres años sufriendo hasta el final- y concebido solo para mantener la categoría. Exigirle algo más sería una osadía al cuadro de Fran Fernández, que en pretemporada ya se vio un par de escalones inferior al representativo en un amistoso jugado en Marbella.

Etxeberria hará cambios para mejorar la imagen de Tarragona y para que el equipo se parezca más al de la segunda mitad. A estas alturas de la semana ya parece segura la inclusión de José Naranjo entre los titulares, aunque no se sabe si aguantará 90 minutos. El sacrificado podría ser Malbasic, pues Nano sigue voraz y con ganas de demostrar la valía de su fichaje. El resto del once se mantendrá inalterado, pues sigue incólume la apuesta del cuadro técnico por el mismo dueto de centrales, laterales y pivotes que comparecieron el lunes en el once de Tarragona.

Un triunfo en Almería cerraría con un balance muy notable la doble experiencia a domicilio con la que inicia su rumbo el Tenerife de esta temporada. Ahora bien, cualquier otro resultado obligaría a un esfuerzo extra ante los partidos comprometidos que vienen (Deportivo en el Heliodoro y Málaga fuera), aún con las piezas ensamblándose y la necesidad imperiosa de perfilar la candidatura al ascenso desde unos buenos resultados iniciales.

En cuanto al rival, también acusa urgencias. No gustó la imagen que dio en la jornada inaugural en el duelo andaluz con el Cádiz (1-0 en Carranza) y se esperan más cambios que en el Tenerife en la alineación rojiblanca. Quien repetirá entre los elegidos es Juan Carlos Real, extramotivado ante su exequipo aunque hace solo unos días dijera que para él, éste será solo un partido más.