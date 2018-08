La emotiva carta de Jim Parsons sobre el fin de 'The Big Bang Theory'

Es posible que estos días sean complicados para los más seriéfilos. Una de los mayores éxitos de la televisión tiene fecha de caducidad. 'The Big Bang Theory', una obra que conquistó a una gran masa de espectadores, está cerca de decir adiós. En 2019 se emitirá la 12ª y última temporada, hecho que ha roto el corazón de muchos de sus seguidores.



Otros afectados están siendo los propios protagonistas de la obra. La actriz Kaley Cuoco, que interpreta el papel de Penny, publicó este jueves un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. Más tarde, fue su compañero Jim Parsons, quien siguió sus mismos pasos. El actor que da vida al carismático Sheldon Cooper colgó una fotografía en la que sale acompañado por los otros seis protagonistas de la serie.



Junto a la imagen, en la que aparecen sus compañeros enmarcados con un corazón, Parsons publicó varios pantallazos de una extensa carta en la que explica sus sentimientos y da las gracias a los espectadores, al equipo técnico de la serie y al resto del elenco.



En 21 horas la publicación de Instagram ha alcanzado más de medio millón de 'me gusta' y cuenta con más de 8.500 comentarios. Este jueves Entertainment Weekly publicó en exclusiva que el motivo de la finalización de la serie es que Parsons "estaba listo para abandonarla".





"Es difícil (casi imposible, realmente) aceptar que esta es una foto del primero de los 24 episodios finales que rodaremos de The Big Bang Theory. Me siento muy afortunado de que tengamos otros 23 por grabar porque espero que con todos y cada uno de ellos mi nivel de aceptación real de este hecho se consolide.

Otra cosa por la que siento gratitud „y ésta no necesita tiempo para afianzarse, este sentimiento de gratitud siempre me acompaña pero en este momento está multiplicado por el anuncio de la última temporada„, una intensa gratitud, es por nuestros devotos espectadores, que son la razón real por la que hemos sido agraciados con la oportunidad de explorar estos personajes durante 12 años de nuestras vidas.

Siento gratitud por nuestro equipo „muchas, muchas personas de él han estado con nosotros desde el primer día„ y por las personas que nos brindan una sensación de estabilidad y confianza, que son tan amables y siempre se apresuran a saludarnos y sonreírnos cada vez que llegamos al set, y quienes aunque no se las vea por televisión, son de muchas maneras el latido real y constante que mantiene esta fuerza de trabajo viva y respirando mientras nosotros, como agitadas piernas y brazos, actuamos como tontos e idiotas en un intento de hacer reír a alguien.

Estoy agradecido a todos los guionistas de nuestra serie „los que están con nosotros ahora y aquellos que han ido y venido„ porque, sin ellos, literalmente no habría The Big Bang Theory. Los guionistas pensaron esta serie, los guionistas crearon estos personajes, los guionistas son quienes encontraron maneras entretenidas para mantener la vida de este show, lo que es una tarea mucho más retadora que ninguna otra a la que se enfrentarán.

Y aunque sé que ellos ya lo saben, vale la pena repetirlo una y otra vez: estoy profundamente agradecido por los actores de esta foto y por los que no salen en ella. Aunque salgan en una escena o en muchos episodios, todos sois los compañeros de los que me he enamorado y quienes se han convertido en parte de mi vida en el set y fuera de él. Sois mis compañeros cuando no tenemos ganas de actuar pero tenemos que hacerlo porque es nuestro trabajo salir ahí y comunicar y fingir que somos esa gente de ficción y nos miramos a los ojos unos a otros y decimos esas palabras y se termina creando esa extraña realidad que ha enriquecido mi vida más de lo que nunca entenderé del todo.

Os echaré de menos a todos y a todo eso más de lo que puedo expresar y más de lo que sé ahora mismo".