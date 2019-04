Mi vida no es como soñaba

A los 17-18 años ya uno puede decidir si continuar con sus estudios o empezar a trabajar. Ambas situaciones son decisiones realmente importantes. Es una de las piezas del puzzle de la vida de uno, cuando está creando su futuro. Sobre todo los que deciden estudiar suelen pasar un año de tensión. Tienen que decidir en qué formarse para trabajar el resto de su vida. Una decisión bastante potente para la que muchos no están preparados. En ambos casos, ese momento es el inicio de una nueva etapa donde es casi imposible no comenzar a imaginar como uno quiere que sea su futuro. Unos se imaginan trabajando, independizados en un determinado tipo de hogar, creando o no una familia, con una vida tranquila o viajando continuamente, cobrando determinada cantidad de dinero... En fin, una edad donde uno comienza a imaginarse el estilo de vida que le gustaría tener 20 años más adelante.

Es cierto que hay a quienes les cuadra y todo lo que habían soñado lo consiguen con el paso del tiempo, pero hay muchos otros a los que la vida les cambia las preguntas y con ello las respuestas. Muchos aceptan que lo que uno consideraba ideal no siempre se convierte en lo real y se adaptan perfectamente a su realidad. Pero hay otros tantos, que son los que vienen a consulta a verme, que sienten tristeza y frustración porque la vida que llevan no es la que deseaban. Las expectativas de vida que tenían sobre ellos no se han cumplido y lo interpretan como un fracaso. Insatisfacción con las condiciones laborales, falta de estabilidad económica, haber cumplido 40 y no haber creado una familia, no haber podido tener más de un hijo, separarse o simplemente no haber conseguido una estabilidad afectiva.

1. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que lo que te sucede y cómo te sientes es algo más habitual de lo que imaginas. Es cierto que el mal ajeno no consuela, pero muchas veces creemos que solo nosotros nos sentimos así y magnificamos las emociones incómodas por sentirnos maltratados por la vida.

2. Que no tengas la vida que imaginabas no significa que hayas fracasado ni tampoco que no la puedas convertir en una vida que te satisface. Quizás tus expectativas eran demasiado altas o simplemente, no cuadró. Ten en cuenta que no todo depende únicamente de ti. Hay muchas variables que tú no controlas y que pueden modificar determinados propósitos. Por eso es recomendable centrarse siempre en lo que depende de uno. Quizás te casaste para toda la vida, pero un matrimonio no solo funciona si uno quiere, o quizás te imaginabas en un trabajo muy bien remunerado con abundarte tiempo para el ocio, pero tampoco depende únicamente de ti. Lo que siempre dependerá de ti es lo que puedes hacer o las decisiones que puedes tomar si no estás satisfecho con lo que tienes para mejorar tu situación. Quizás te imaginabas con hijos y al final no los has tenido. Es normal que sientas pena, tristeza y ciertos celos cuando ves que tus amistades tienen lo que tú ansiabas, pero también puedes aceptar la situación y darle un vuelco a tu vida disfrutando de los placeres

que tiene una vida sin niños, sin rutinas, con más tiempo para ti, con menos gastos, con cierta libertad que no tienen lo que son padres etc. Se trata de cambiar el significado de tu situación (sea la que sea)

3. Evalúate en todos los campos de tu vida: laboral, sentimental, amistades, ocio, salud, trabajo, dinero, familia y crecimiento personal. Puntúa cada área del 1 al 10 según tu nivel de satisfacción. Cuando lo hayas hecho, vete una por una definiendo por escrito lo que "podrías hacer tú" para mejorar la puntuación. No se trata de lo que te encantaría que pasara, sino de lo que depende de ti para mejorar. De la otra manera estarías de nuevo centrándonos en lo ideal que no siempre corresponde con lo real y una vez más estarías siendo espectador de tu vida esperando que las cosas sucedieran. Tú no eres un mero espectador. Conviértete en el protagonista de tu historia.

