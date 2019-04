Nos vemos en las calles

En este día 31 de Marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, Libertrans (Asociación de Personas Trans de Canarias); Chrysallis (Asociación de Menores Transexuales con sede en Canarias) y Algarabía (Asociación LGTBI de Canarias), queremos hacer hincapié en la multiplicidad de vivencias bajo el paraguas trans. Nos podemos identificar como Transexuales, Transgéneras, Transvestis, Transnobinaries, Hombres Trans o Mujeres Trans.

Queremos hacer frente a la Transnormatividad que impone una estricta visión médica y un sistema de géneros binarista, proponemos nuevas formas alternativas de entender las identidades y construir nuestros cuerpos. NO se trata de un tercer sexo, ya que ni siquiera creemos en un primero ni en un segundo, se trata de poder expresar libremente nuestras identidades.

Las que estamos aquí visibilizándonos somos privilegiadas, somos supervivientes de un sistema que nos excluye desde las primeras etapas de nuestras vidas. Faltan las asesinadas, las que son explotadas en el mercado laboral, las peques trans que están sufriendo bullying, quienes tienen miedo de dar el paso...

Queremos hacer hincapié en las mujeres trans, ya que sufren una doble discriminación por ser mujer y por ser trans, y además las que son diversas: bisexuales, lesbianas, neurodivergentes, racializadas, en situación de pobreza y muchas otras realidades que se interseccionan y dificultan la inclusión real de las poblaciones trans. Cabe recordar que, recientemente, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias presentó a los colectivos LGTBI el Protocolo de Atención Sanitaria a las personas trans, un documento fruto del trabajo conjunto y el consenso entre el Servicio Canario de

Salud y los diferentes colectivos con el objetivo de homogeneizarla atención sanitaria a personas trans, estableciendo, además, un circuito específico, facilitando el desarrollo personal y la calidad de vida de todas las personas implicadas.

Se trata de un Protocolo pionero y el más innovador que existe actualmente en nuestro país, donde también se establece la creación de la figura del gestor de casos, un profesional sanitario, que se encargará de realizar una valoración personalizada, partiendo de la libre autodeterminación de la persona, considerando sus necesidades, deseos y expectativas. Esta figura contribuirá a facilitar la descarga emocional, tranquilizar, no estigmatizar, no culpabilizar y no juzgar, todo dentro de un espacio terapéutico cercano y seguro y siempre con el objetivo último de que la persona trans pueda vivir con naturalidad su identidad de género.

Por otro lado estamos en trámites para que se apruebe y sea vigente la ley trans de Canarias que viene a regular, entre otros temas, la inserción sociolaboral de las personas trans.

Queremos visibilizarnos y proclamar que somos ciudadanos de primera, que los derechos están para las mayorías y las minorías, para todas las personas que formamos el tejido social. Somos trans, somos diversas, somos ante todo personas.