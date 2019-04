Detalles sobre el Seminario de la Masonería Filosófica

La pasada semana tuvo lugar en la Casa Elder un encuentro sobre La Masonería Filosófica y la Modernización de la Sociedad Civil, organizado por la Academia de Estudios Masónicos del rito Escocés con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo y bajo la paciente dirección del apreciado (por estos lares) Dr. Jesús Soriano. Como dichas jornadas no tuvieron la publicidad que merecían, su asistencia fue escasísima a pesar de su interés: constitucionalismo, ciencia, cambio social, educación, ilustración, derechos humanos y construcción y formación ciudadana. Temas de gran complejidad, desarrollados con precisión por expertos en áreas educativas de diferentes academias y universidades y que no fueron programados con la intención de instruir a profanos sobre la Masonería ni de ser un encuentro entre miembros de la misma sino como una invitación para mejorar el conocimiento que se tiene sobre el papel social que la Masonería puede desarrollar lejos de aquellos aviesos tiempos franquistas y como continuación a otros eventos de la misma especialidad llevados a cabo en los últimos años. Es, en definitiva, lo que tiene de bueno la libertad: se tarda en calentar las alas pero cuando retomas el vuelo, no hay quien te pare.

Personalmente, considero altísimo el nivel de todas las intervenciones, y espero con interés cualquier otro acercamiento a conferencias para escucharles y aprender sobre los valores de moral, justicia, honor, trabajo y deber que promueve la masonería entre sus miembros. Pero debo confesar que los momentos que más disfruté están relacionados con dos de las charlas: la de un canarión, Jerónimo Saavedra, quien habló con su locuaz sabiduría sobre la Masonería en Canarias y un chicha, Carlos Pallés, documentadísimo, sobre el Templo Masónico y a quien habría que haber sacado a hombros solamente por su referencia al abandono que sufre este edificio (comprado ¡en el 2001! con dinero público a pesar de tratarse de un bien incautado), como "tomadura de pelo por parte del ayuntamiento".

Aunque ¿de qué nos extrañamos? Se trata del mismo ayuntamiento cuyo alcalde en la jornada de inauguración de este Seminario tuvo la osadía de exponer su "frustración" por el abandono de este tesoro único en Europa, como si el culpable fuese alguien ajeno? (siguieron otras frases para la posteridad que siento no poder recordar. Cuando habla de lo que no se hace en Santa Cruz me sucede lo mismo que con la Sinfonía de Luciano Berio: desde que empieza, tengo deseos de que termine y mi interés, más que decaer, se desploma).