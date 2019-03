Es el mayor disparate estrenado hasta el momento en lo que va de año. Una calamidad de la que no se libra ni Julianne Moore obligada a representar un personaje ridículo y hacer flashbacks torpones. Paul Weitz no es el director más adecuado para sacar adelante esta historia de síndrome de Estocolmo a lo bestia y mucho menos si se lo toma en serio. Bel canto quizá funcionaría como farsa. Como drama con esquirlas políticas y mensajes buenistas entre polos opuestos resulta bochornosa en muchos momentos y alcanza en la matanza final unas cotas de torpeza insuperables. Para echar a correr y no parar.