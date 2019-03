Europa se la juega

Me temo que en esta ocasión ocurrirá lo mismo. Vendrán los canarios que figuren en las listas de los diversos partidos y coaliciones al Parlamento Europeo, se cubrirá el expediente de algunas entrevistas encenegadas de obviedades, sin duda se celebrarán dos o tres debates entre amabilidades y bostezos. En estas elecciones europeas se juega una parte sustancial del futuro del proyecto político de integración democrática y convivencia pacífica por el que soñaron y trabajaron Monnet, Schuman, Gasperi o Spaak, pero se sigue tomando la convocatoria a beneficio de inventario, como unas elecciones secundarias o complementarias. Es delirante, es paleto y es -ahora mismo- democráticamente letal. Porque la UE vive su mayor crisis estructural desde su trabajosa y compleja articulación y sus élites políticas y su aristocracia funcionarial parecen incapaces de reaccionar.

La erosión de la legitimidad del proyecto europeo abre la puerta en los comicios de mayo a un desbordamiento de nacionalismos populistas como reacción a la mutación de las relaciones laborales y el debilitamiento del Estado de Bienestar que ha supuesto la recesión económica de 2018. Son populismos nacionalistas que denuncian que la cesión de soberanía -especialmente en materia monetaria, económica y fiscal- no ha tenido como resultado vivir mejor, sino todo lo contrario: un desempleo importante, un subempleo creciente, una aguda precarización laboral y la pérdida de poder adquisivo. Las rentas del trabajo se hunden y las del capital cada vez están más saneadas mientras aumenta la desigualdad y la concentración de la riqueza. El miedo a la incertidumbre material se ve galvanizado por el temor hacia los cambios culturales a través (o no) de la llegada de inmigrantes. La respuesta es una utopía regresiva que defienden fuerzas de ultraderecha en crecimiento acelerado, desgraciadamente mimetizadas por muchos partidos conservadores o liberales con el objetivo (más bien iluso) de no perder cuota electoral. Una utopía regresiva que reclama una renacionalización de las políticas económicas y fiscales, el regreso al bilateralismo como cultura de pacto y la búsqueda de un socio estratégico (sea China o sea Rusia) que proporcione inversiones o garantice suministros energéticos para las próximas décadas. Cada nación que salve sus glúteos y, si se quiere, puede mantenerse una suerte de asamblea continental para fruslerías protocolarias o proyectos comerciales menores o para disfrutar de los mejillones en Bruselas, pero nada más.

La izquierda se irrita, desespera o aburre, pero no hace nada más. Recuerdo un interesante libro de Juan Fernando López Aguilar -al que las miserias del sanchismo han relegado al puesto 15 en la lista del PSOE- que, bajo el título La Unión Europea y el futuro de la socialdemocracia, convocaba a una batalla ideológica "para la pervivencia de un ideal europeo beligerante y combativo contra la regresión reaccionaria". Es un texto inteligente y sobre todo elocuente, pero por desgracia la socialdemocracia europea ha renunciado a su identidad reformista y se ha asegundado a las recetas económicas que quizás evitaron hace una década el hundimiento del sistema financiero, pero que han pauperizado a las clases media, carcomido la cohesión social, herido de muerte el atractivo de una federación europea basada en las libertades públicas y el bienestar social. La socialdemocracia es cómplice del abismo al que se asoma la UE y el resto de las izquierdas observa el precipicio con la fascinación radical hacia las catástrofes que, supuestamente, promueven cambios en profundidad: cuanto peor, mejor.

Si el proyecto europeo está en peligro es porque están en peligro las aspiraciones mismas de las democracias parlamentarias y pluralistas. Si las élites europeas no frenan y comienzan a combatir esta endemoniada revolución de los más ricos para salirse para siempre con la suya no es que se vaya a acabar Europa como potencia mundial: es que la propia democracia será amordazada y vendida por los votantes al mejor postor demagogo y falaz.

